Grande attesa a Saluzzo per la nona edizione di "start/storia e arte": al centro, il tema della "Consapevolezza"

START/SToria e ARTe Saluzzo è un evento che da 9 anni si trasforma, mantenendo però intatta la sua visione originale. Versatile e mutevole per natura, da aprile a giugno 2025 aggiunge al suo percorso un nuovo tassello: la consapevolezza. Consapevolezza - il tema di questa edizione - di ciò che è stato fatto e di ciò che è ancora da fare, da costruire e da immaginare insieme, senza perdere di vista la scintilla da cui è nato tutto.

Consapevolezza che soltanto con un’attenzione costante ai nuovi linguaggi, alle persone e alle idee si possa guardare al futuro ed esserne parte, insieme. Consapevolezza di quanto l’arte, la musica, il gusto del territorio e la storia siano elementi fondanti e fondamentali per le visioni di domani. START/SToria e ARTe Saluzzo è diventata una kermesse riconosciuta nel panorama nazionale grazie a un'amministrazione che ha voluto fortemente che questo accadesse, grazie alle tante associazioni che hanno voluto condividere questo percorso, grazie a un territorio allargato, le Terre del Monviso, che ha dato il suo apporto.

"La consapevolezza, tema scelto per l’edizione 2025 di Start, è una parola con un significato interessante che si cuce bene sulla nostra realtà - spiega Carlo Allemano, presidente di Fondazione Amleto Bertoni -. Questo sostantivo, infatti, deriva dall’unione di 'con' e 'sapere', cioè sapere insieme, il sapere di una comunità. Ed è questa la natura e, insieme, l’essenza di Start, l’ importante rassegna con cui Saluzzo ha deciso di rivisitare le tradizioni e i saperi antichi, cioè le 3 A di Start Artigianato, Antiquariato e Arte. Con diverse declinazioni, in diversi modi, usando linguaggi diversi, da aprile a giugno la nostra città e tutto il territorio allargato delle Terre del Monviso sono impegnati a mettere in mostra la sapienza di artigiani, mobilieri, antiquari ed artisti e a rileggerli per tramandarli alle nuove generazioni, a chi oggi è giovane e che diventerà protagonista della vita culturale e sociale dopo di noi. Intendo la Consapevolezza anche come presa di coscienza delle potenzialità che le nostre comunità posseggono, derivate dalla nostra storia e dalle tradizioni, e che Start ci permette di mostrare ad un pubblico ampio ed “estraneo”, che viene da fuori, anche da lontano, per scoprirci, per conoscerci, per diventare consapevoli di quanto questo territorio sia bello, accogliente, capace, positivo. Viva Start, e che Start abbia inizio. Franco Demaria, Sindaco di Saluzzo.

Il Primo Start del nuovo CdA inizia da subito con un'edizione dal sapore importante: sarà infatti l'edizione che prende avvio nell'anno del 150° anniversario dalla nascita del Cav. Bertoni, uno dei fautori e dei promotori della Saluzzo legata all'artigianato e all'antiquariato. Per questo sarà importante riscoprire il percorso della città e delle sue eccellenze ma, come ci ha insegnato appunto Start, sempre con una visione innovativa legata all'arte contemporanea. Tre elementi che raccontano una città ricca di storia ma allo stesso tempo dinamica; una città che sa guardare al futuro consapevole delle grandi tradizioni da preservare.

Non mancheranno gli appuntamenti e le occasioni di incontro. Quindi non ci rimane che invitarvi a partecipare a questa kermesse culturale che ogni anno tra aprile e giugno colora la nostra città".

Le tre A di Arte, Antiquariato e Artigianato sono il fulcro attorno al quale ruota un evento che si compone di location storiche, oltre 100 tra artigiani e artisti, una trentina di operatori del mondo dell’antiquariato, oltre 500 metri di spazi espositivi dove incontrarsi, conoscere e sperimentare.

Si inizia il 24 aprile con la 87^ edizione della Mostra Nazionale dell’Artigianato, una fotografia dell’artigianato contemporaneo, capace perché consapevole, di scoprire e immaginare sempre nuovi spazi, adattandosi ai tempi e a volte anticipandoli. Casa Cavassa sarà lo spazio dell’esposizione pura, un tuffo nell’eccellenza, mentre la Casa dell’Artigianato sarà allestita negli spazi de Il Quartiere, in omaggio ad Amleto Bertoni, l’uomo che ha dato lustro all’antiquariato e all’artigianato saluzzese nel Novecento. Nel luogo in cui è stata ricostruita la sua casa divenuta museo, si incontreranno il saper fare e la meraviglia, innescando lo stupore e la conoscenza. Al centro, le storie, le professioni e le competenze di oltre 50 artigiani, con laboratori per bambini, ragazzi e adulti e un’imperdibile mostra mercato. Intanto, sul sito di START, una casa virtuale dove trovare, sempre aggiornate, tutte le informazioni su eventi, laboratori e incontri.

Ritorna anche quest’anno l’appuntamento con LA CITTÀ SVELATA organizzata in collaborazione con il Comune di Saluzzo. Sabato 3 e domenica 4 maggio la Capitale del Marchesato apre le sue porte e scopre i suoi angoli più nascosti. Dimore, palazzi e luoghi spesso inaccessibili saranno visitabili, da soli o in compagnia di guide, per un fine settimana all’insegna della bellezza e della scoperta.

Dal 17 al 25 maggio, la 48^ Mostra Nazionale di Antiquariato di Saluzzo curata da Franco Brancaccio. L’esposizione ritorna nella suggestiva sede della Castiglia, il Castello dei Marchesi di Saluzzo, dove assume la forma di una prestigiosa esposizione e di una narrazione di storie di antiquariato e oggetti pregiati. È il luogo dove conoscere e scoprire la bellezza, mutevole negli anni, ma sempre più con la consapevolezza di avere radici profonde nella tradizione saluzzese. Confermata anche per il 2025 la mostra di Antiquariato da Giardino nello spazio esterno della Castiglia. Ad arricchire l’entrata e il cortile del Castello gli allestimenti scenografici firmati dall’architetto internazionale Paolo Pejrone. Non mancherà una interessante mostra collaterale, quest’anno dedicata al dipinto e dal tema incalzante, “la giovinezza”. In tempi di estetica da cellulare, selfie e attenzione massima ad un’idea di bello uniforme e appiattita, eccoci proporre un confronto con la Storia e il bello disegnato e riprodotto nel tempo.

Continua la fortunata collaborazione con Paratissima per la realizzazione della 30^ edizione della Mostra di Arte Contemporanea - Saluzzo Arte dal 31 maggio. Gli spazi de IL QUARTIERE - Ex Caserma Mario Musso saranno il fulcro della grande mostra collettiva a cura di Paratissima, in programma fino all’8 giugno.

Il 47° Premio Matteo Olivero porta a Saluzzo una nuova opera permanente e site specific. Promosso dalla Fondazione Amleto Bertoni, dal Comune di Saluzzo e curato da The Blank Contemporary Art, il premio ha selezionato il migliore fra i progetti presentati da una selezione di artisti per la realizzazione di un’installazione che troverà collocazione in uno spazio della Città di Saluzzo. Vincitore dell'edizione 2025 è Marcello Maloberti che arriva a Saluzzo dopo Alice Ronchi, premiata nel 2024, e Patrick Tuttofuoco, vincitore dell’edizione 2023. L’opera vincitrice del 47^ Premio Matteo Olivero, verrà svelata sabato 31 maggio 2025.

Segnaliamo inoltre che dall’11 aprile al 15 giugno, presso l’Antico Palazzo Comunale, sarà allestita la mostra Marco Cordero. Là in fondo, fin dove si vede, un dialogo con la Pinacoteca Matteo Olivero di Saluzzo, organizzata e promossa da Ur-Ca Cooperativa Sociale.

Si prosegue con la 17^ edizione di Saluzzo Contemporanea a cura della Fondazione Garuzzo che propone la mostra negli spazi della castiglia Sintesi a colori. Tecnologia, arte e design dal 1945 ad oggi.

Le Mostre:

87ª edizione della Mostra Nazionale dell’Artigianato dal 24 aprile al 4 maggio

48ª Mostra Nazionale dell’Antiquariato di Saluzzo, dal 17 al 25 maggio, curata da Franco Brancaccio

30ª edizione Saluzzo Arte - Powered by Paratissima dal 31 maggio all’8 giugno

47ª edizione del Premio - Matteo Olivero curato da The Blank Contemporary Art dal 31 maggio

17ª edizione di Saluzzo Contemporanea a cura di Fondazione Garuzzo con la mostra Sintesi a colori. Tecnologia, arte e design dal 1945 ad oggi dal 31 maggio