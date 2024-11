Calcio: ufficiale, Enrico Fantini è il nuovo allenatore dell'AC Cuneo 1905 Olmo

COMUNICATO UFFICIALE AC CUNEO 1905 OLMO

AC Cuneo 1905 è lieta di annunciare che Enrico Fantini è il nuovo allenatore della prima squadra.

Fantini subentra al dimissionario Carlo Rocca, portando con sé una vasta esperienza e una profonda conoscenza del calcio.

Enrico Fantini ha avuto una carriera impressionante come attaccante, giocando in squadre prestigiose come Juventus, Torino e Fiorentina.

Inoltre, ha già avuto un passato significativo con l’AC Cuneo 1905, il che rende il suo ritorno ancora più speciale.

“Siamo entusiasti di accogliere Enrico Fantini come nostro nuovo allenatore,” ha dichiarato il presidente dell’AC Cuneo 1905. “Siamo certi che la sua esperienza e la sua passione per il calcio saranno fondamentali per il futuro della squadra.