Sciopero treni, corse cancellate e ritardi in tutte le stazioni ferroviarie del Piemonte

Viaggiare in treno, oggi, martedì 5 novembre, è impossibile. A causa dello sciopero indetto da tutti i sindacati a livello nazionale, in seguito all'accoltellamento subito da un capotreno ieri, sulla linea Genova - Busalla all'altezza di Rivarolo, per un controllo biglietti, la quasi totalità dei treni in partenza dalle stazioni piemontesi, a partire da Torino Porta Nuova, è cancellata.

Problemi annunciati fino (almeno) alle 17

I treni sono fermi in tutta Italia dalle 9 di mattina alle 17 di pomeriggio, e la nostra regione non fa eccezione, con quasi tutte le partenze e gli arrivi annullati a causa dello sciopero. Nessuna corsa è garantita, visto che nel caso dei treni regionali la fascia con partenze garantite riguarda le fasce dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, quindi fuori dallo sciopero. Anche a Porta Susa i treni del Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM) sono cancellati, visto che sono gestiti da Trenitalia.