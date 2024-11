Nel 2025 la Fondazione CRF erogherà 2,6 milioni al territorio

Il 29 ottobre la Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano ha approvato il programma di attività per il 2025 che promette al territorio di operatività 2,6 milioni di euro da distribuire fra i numerosi progetti che gli Enti e le Associazioni propongono per arricchire l’offerta culturale, per intervenire nelle situazioni di emergenza o difficoltà, per tutelare l’ambiente e le persone e per una molteplice e variegata quantità di altre iniziative.

Per il secondo anno consecutivo il monte erogazioni supera abbondantemente i due milioni di euro, per un totale complessivo fra i più alti mai erogati dalla Fondazione. La somma sarà così suddivisa fra i cinque settori rilevanti:

Arte, attività e beni culturali: 531 mila euro

Istruzione, educazione e formazione: 386 mila euro

Attività sportiva: 250 mila euro

Volontariato, filantropia e beneficenza: 250 mila euro

Sviluppo locale: 120 mila euro

I fondi rimanenti saranno suddivisi fra gli interventi negli altri settori previsti dalla normativa e per le comunità locali, alle quali saranno complessivamente destinati 420 mila euro, in aumento rispetto al passato.

Il settore Arte, attività e beni culturali si conferma come principale settore di operatività della Fondazione raccogliendo oltre il 20% dei fondi disponibili, mentre rimane forte l’attenzione alle attività sportive del territorio nel sostenere il loro importante ruolo sociale e per la salute delle persone, ed al settore del volontariato, premiando la fondamentale operosità delle decine di realtà associative che si occupano delle categorie socialmente più deboli.

“Nel 2025 la Fondazione sarà impegnata a concludere i numerosi progetti avviati, come il restauro della Filarmonica Arrigo Boito e delle antiche mura cittadine, ma non mancherà la consueta attenzione alle esigenze del territorio, favorendo collaborazioni e sinergie tra i vari Enti ed associazioni a beneficio di tutti” dichiara il Presidente Giancarlo Fruttero. “I buoni rendimenti degli investimenti della Fondazione, in primis gli ottimi risultati della Cassa di Risparmio di Fossano SpA per i quali ringrazio l’attuale Presidente Gianfranco Mondino, garantiscono al territorio oltre due milioni di euro di erogazioni e, al contempo, permettono di rafforzare il nostro patrimonio, per rendere la Fondazione sempre più forte e solida, e accantonare una parte dei fondi per i prossimi esercizi, con lo scopo di valutare la realizzazione di altri grandi progetti”.