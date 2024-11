Carabinieri Forestali in municipio a Clavesana, il sindaco Terreno: "Indagine riguardante atti e fatti di anni fa"

"Si tratta di attività d'indagine riguardanti atti e fatti di anni fa. Le indagini sono condotte dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri Forestali di Cuneo sotto la direzione della Procura della Repubblica di Cuneo. Massima la collaborazione fornita dall'Amministrazione".

Così il sindaco di Clavesana Bruno Terreno, dal giugno scorso alla guida del piccolo Comune del Monregalese dopo la vittoria elettorale contro il primo cittadino uscente Luigi Gallo, commenta la presenza in paese, dalle prime ore del mattino e per buona parte della giornata di oggi, mercoledì 6 novembre, di pattuglie dei Carabinieri Forestali.

I militari si sono recati nelle due sedi del municipio, nel capoluogo e a Madonna della Neve, e in altre aree dislocate sul territorio del Comune. In giornata l’attività è stata confermata dai vertici dal Comando dei Carabinieri Forestali come dalla Procura della Repubblica cuneese, senza tuttavia fornire ulteriore dettagli in merito all’oggetto degli accertamenti.