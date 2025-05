Saluzzo, albero colpito da un fulmine torna a bruciare: secondo intervento dei Vigili del Fuoco

Secondo intervento in giornata per i Vigili del Fuoco a Cuneo, a causa di un albero già colpito da un fulmine nel pomeriggio. In serata, intorno alle 20.30, la pianta ha infatti ripreso a fumare e a bruciare, costringendo i residenti di via Creusa a chiamare nuovamente i soccorsi.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Saluzzo, che ha rapidamente domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Nessun danno a persone o abitazioni nei dintorni.

Le operazioni di spegnimento si sono concluse in breve tempo, evitando ulteriori conseguenze.