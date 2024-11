Al rifugio La casa di Freddy di Busca c'è la Grande Festa d'autunno

La Casa di Freddy è un posto quasi magico dove a volte si consolidano amicizie, si incrociano destini e si uniscono solitudini in un interscambio solidale tra cani ed umani: si passeggia tutti insieme coccolando i cani e nel frattempo ci si sente accolti e in pace… quasi una terapia.

Un luogo in cui si coniugano l’amore e la passione per i cani, il godere nello stare in campagna a contatto con la natura e i benefici del fare movimento all’aria aperta: tutte attività consigliate per il nostro equilibrio psicofisico!

È proprio il caso di dire: noi facciamo del bene ai cani ma è più quanto loro fanno del bene a noi. Non perdetevi l’ occasione di farci un giro potreste scoprire che è uno di quei posti che vi piace frequentare: un misto tra un rifugio per cani e un circolo ricreativo dove si respira una buona energia e, in questo mondo sempre piu’ arido di sentimenti, è un toccasano.

L'appuntamento è per domenica 10 novembre con la "Grande festa d'autunno" del rifugio La Casa di Freddy a Busca.

Cosa c'è da aspettarsi? Una scorpacciata di castagne in compagnia accompagnate da buon vino e altre squisitezze, un mercatino solidale con tanti pensierini homemade dove curiosare, la sfilata 4 zampe degli ospiti che sarà accompagnata da ilarità , risate e naturalmente tanti scodinzolii e leccatine.