Trump presidente, Bitcoin al massimo storico e vola il token PolitiFi FreeDum Fighters

Bitcoin sale a un nuovo massimo storico, il valore più alto raggiunto da BTC è stato di 75.317$, toccato questa mattina poco dopo le 7:00 AM. Il prezzo ha visto una correzione e ora è nuovamente sotto i 75.000, tuttavia l’incremento di quasi 9 punti percentuale nelle ultime 24 ore è senz’altro indicativo dei cambiamenti storici che stanno avvenendo negli Stati Uniti, dove le elezioni vedono favorito Donald Trump.

I token PolitiFi vivono un momento positivo e la maggior parte di quelli nella top 10 hanno avuto un notevole incremento nelle ultime 24 ore. A partire da MAGA (TRUMP), con +22,4%, seguito da MAGA Hat (MAGA) con +12,4%, Donald Tremp (TREMP) con +28% e Dark MAGA (DMAGA) con +57%. Una giornata particolarmente favorevole da cui non è esclusa la presale di FreeDum Fighters. 8,2 miliardi di token DUM sono stati già venduti, per una somma totale di 440.000 dollari in finanziamenti.

La situazione elettorale e Bitcoin

Il mercato delle criptovalute specula da tempo sull’impatto delle elezioni USA su Bitcoin. CoinShares ha recentemente evidenziato questo sentimento in un resoconto, notando che gli afflussi istituzionali la scorsa settimana hanno raggiunto i 2,2 miliardi di dollari. Il resoconto suggerisce che gran parte di questo investimento potrebbe derivare dall'ottimismo per una sempre più plausibile vittoria repubblicana.

Sulla piattaforma di previsione Polymarket, le probabilità di una vittoria di Trump sono aumentate, indicando un cambiamento delle aspettative di mercato. Le probabilità di vittoria di Trump sono salite bruscamente dal 58% al 93,3%. Complessivamente, le scommesse su entrambi i candidati hanno raggiunto i 2,3 miliardi di dollari, con Trump che detiene 1,41 miliardi.

Questo contesto politico ha alimentato un significativo interesse all'acquisto di Bitcoin. Il sentimento degli investitori verso Bitcoin è particolarmente positivo da metà agosto. Il cambio di posizione netta sugli exchange mostra che, negli ultimi tre mesi, gli exchange hanno registrato principalmente deflussi di BTC, segnale di un aumento dell'attività di acquisto.

Questo schema di deflussi di BTC suggerisce che l’interesse degli investitori è rimasto forte. Con il prezzo di Bitcoin in salita, questa domanda potrebbe rallentare, poiché il mercato assorbe i nuovi livelli di prezzo. Sebbene l'interesse all'acquisto rimanga, è previsto un rallentamento nei prossimi giorni, dato che Bitcoin ha ora stabilito il suo ultimo massimo storico.

La previsione di prezzo di BTC è storica: il prezzo di Bitcoin è aumentato dell’8,6% oggi. Dopo aver rimbalzato dal livello di supporto a 68.000 dollari, BTC ora si trova vicino a punti critici. Se gli investitori iniziano a incassare i profitti, il prezzo potrebbe stabilizzarsi attorno a questi livelli. Tuttavia, potrebbe verificarsi un ritracciamento più netto, che potrebbe cancellare i guadagni di oggi. Nonostante le possibili fluttuazioni, il nuovo massimo di Bitcoin a 75.300 dollari è destinato a mantenersi forte nel breve termine.

Se la spinta rialzista dovesse continuare, ulteriormente supportata da condizioni macroeconomiche favorevoli, Bitcoin potrebbe puntare a stabilire un altro massimo storico oltre i 75.500 dollari, puntando a 78.0000 dollari. Un tale movimento confermerebbe la fiducia degli investitori e spingerebbe Bitcoin verso nuovi territori di prezzo inesplorati.

FreeDum Fighters, la presale in cui investire

Molto bene anche la prevendita di FreeDum Fighters, il nuovo progetto che trasforma le elezioni USA in una lotta senza quartiere tra due figure cibernetiche ma con dei volti noti. MAGATRON e Kamacop si danno battaglia a suon di voti, sottolineando la loro natura patriottica di liberatori dalle oppressioni che i cittadini subiscono da parte del governo.

Acquistando il token DUM è possibile scegliere la propria preferenza e votare per l’uno o per l’altra, in questo modo il team di sviluppo ha creato un sistema partecipativo, che influenza anche direttamente però il protocollo di staking. Infatti, il candidato che ha meno voti è anche quello più redditizio, dal punto di vista dello staking, con un APY maggiore rispetto al vincitore.

Gli investitori possono scegliere liberamente chi votare e dove posizionare i propri token in staking, accedendo così ai ritorni annuali migliori in base alla situazione elettorale di questa presale. Con un prezzo pari a 0,00007$, è davvero semplice partecipare e, soprattutto, alla portata di tutti.

Con i FreeDum Debate che si tengono ogni settimana sulla pagina social X, il progetto vuole creare una maggiore partecipazione, invitando tutti i detentori e premiandoli con token aggiuntivi.

