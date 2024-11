Disagi alla circolazione, con code e rallentamenti, a Madonna dell'Olmo, in via Torino, a poca distanza dal concessionario IdeaUsato, dove la sede stradale è parzialmente occupata da materiale edile, in particolare terra e pietre.

Sulla tratta non ci sono cantieri o lavori in corso, per cui si presume che il materiale sia stato perso da qualche camion.

Né i vigili del fuoco né la Polizia locale sono presenti sul posto, in quanto non allertati.