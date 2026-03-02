Alba, dopo il Rio Misureto le rotatorie restano 'incompiute': "L'arredo urbano inesistente"

A nove mesi dalla conclusione del primo lotto dello scolmatore del Rio Misureto, in Consiglio comunale ad Alba si riaccende l’attenzione sulle due rotatorie realizzate lungo l’asse di corso Langhe, all’intersezione con corso Enotria e con via Cencio.

L’interpellanza è stata presentata dal consigliere Massimo Reggio (Alba Domani), che ha precisato come la questione non riguardi la funzionalità stradale — già completata e in sicurezza — ma l’allestimento delle isole centrali, ancora prive di arredo definitivo. “Dal punto di vista dell’arredo interno sono lasciate in condizioni quasi di abbandono”, ha osservato, ricordando come la situazione fosse apparsa evidente anche durante il periodo natalizio, in contrasto con gli allestimenti presenti in altre rotatorie cittadine.

Reggio ha quindi chiesto le ragioni del ritardo, l’assenza di un intervento provvisorio e quali siano le intenzioni dell’amministrazione per la sistemazione definitiva.

Nella risposta, l’assessore ai Lavori pubblici Edoardo Fenocchio ha chiarito che le opere viarie risultano completate e che la questione riguarda esclusivamente l’isola centrale. “Segnaletica, manto stradale e condizioni di sicurezza sono a posto. L’allestimento dell’isola centrale rientra nelle lavorazioni affidate alla società che ha eseguito lo scolmatore, Sisi”, ha spiegato.

Inizialmente, ha aggiunto l’assessore, era stata valutata una soluzione più strutturata, ma successivamente si è optato per una sistemazione a verde, ritenuta più sostenibile sotto il profilo manutentivo e compatibile con le esigenze della viabilità. “Nelle prossime settimane vedremo la sistemazione dell’isola centrale che completerà l’intervento”, ha annunciato.

Non soddisfatto Reggio, che ha replicato sottolineando come le rotatorie siano comunque proprietà comunale e che nulla avrebbe impedito un intervento temporaneo di decoro. “Nessuno vietava di togliere le erbacce o inserire un allestimento provvisorio, come era stato fatto in passato”, ha affermato, ritenendo che si sia persa un’occasione per mostrare maggiore attenzione all’immagine urbana della zona.