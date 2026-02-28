 / Viabilità

La frazione resterà interessata dai lavori di pulizia programmati per il 2 marzi dalle 8 alle 18

Viabilità modificata a Monteu Roero: chiusura temporanea della strada verso Cascina Rava a San Bernardo

Il Comune di Ceresole d'Alba comunica che la strada che dalla frazione San Bernardo di Monteu Roero conduce a Cascina Rava resterà chiusa al traffico nella giornata di lunedì 2 marzo, dalle ore 8 alle ore 18. La chiusura si rende necessaria per consentire lo svolgimento dei lavori di pulizia delle rive nei primi cinque metri fronte strada. Al termine delle operazioni, previsto per le 18, la viabilità riprenderà regolarmente.

