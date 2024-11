A Bra al via la vendita dei biglietti per gli spettacoli del Politeama Boglione

Dopo il tutto esaurito registrato dagli abbonamenti all’intera stagione teatrale, da lunedì 11 novembre 2024 parte la vendita dei biglietti singoli per gli spettacoli in cartellone da novembre ad aprile 2025 al Teatro Politeama Boglione di Bra.

I biglietti sono acquistabili tutti i lunedì pomeriggio dalle 16 alle 19 al botteghino del Teatro, in piazza Carlo Alberto e, a partire dal 18 novembre, anche on line sul circuito www.ticket.it. Il costo è di 23 euro, ridotto a 20 per gli over 65 e gli under 26, per gli spettacoli in abbonamento, mentre gli appuntamenti fuori abbonamento costano 15 euro; il concerto di Natale e quello di Pasqua sono invece ad ingresso gratuito.

La nuova stagione del Politeama Boglione, che quest’anno festeggia il ventennale della sua riapertura, prende il via sabato 23 novembre con “La Felicità” di Eric Assous, diretto e interpretato da Gianfelice Imparato, pièce estremamente divertente che riesce a descrivere perfettamente l’amore non convenzionale. Tutti i titoli in programma si trovano sul sito www.turismoinbra.it. Maggiori informazioni all’Ufficio Cultura del Comune di Bra, in piazza Caduti per la Libertà 20, chiamando il numero 0172.430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.