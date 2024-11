A Mondovì una messa in suffragio del Cardinale Andrea Cordero

Mercoledì 20 novembre, alle ore 16, la onlus “col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo” ha chiesto all’Arciprete del Duomo, don Andrea Rosso, di officiare una Santa Messa in suffragio del card. Andrea, figlio del martire delle Fosse Ardeatine, nel settimo anniversario della dipartita. Il porporato ebbe in più occasioni rapporti con la Città.

La celebrazione è effettuata nella Chiesa di Santa Teresa, a Piazza, in via Giolitti. Parteciperanno delegazioni ufficiali di enti pubblici collegati con la famiglia nobiliare di origine monregalese, quindi Montezemolo, Mondovì, Morozzo, Bene Vagienna, Roburent, Trinità, Belvedere, oltre ad associazioni Partigiane e d’Arma, in quanto in gioventù il Cardinale fu Staffetta per il babbo, Comandante del Fronte Militare Clandestino in Roma e poi Militare del Genio, nel ricostituito Esercito Italiano.

Saranno lette Intenzioni dei fedeli nelle lingue delle popolazioni tra cui il Cardinale fu Nunzio Apostolico e cioè Spagnolo, Giapponese, Swaili, Papuano, Ebraico, Arabo Palestinese, Italiano.