"Fortuna e Scommesse: Il Sud Italia domina la scena dei giochi a premi"

In Italia, i giochi a premi sono un elemento radicato nella cultura nazionale, offrendo momenti di euforia a coloro che la sorte sorride. Tra questi, il Lotto occupa un posto di rilievo, con la sua capacità di coinvolgere milioni di persone, attratte dalla speranza di vincere cospicui montepremi con piccole somme di denaro. Lo stesso vale per le slot machine e i casinò online, che ormai rappresentano il futuro dell'intrattenimento legato alla fortuna.

Ma quante persone riescono davvero a vincere? E quali sono le regioni più fortunate? I dati parlano chiaro: è il Sud Italia a primeggiare in questa speciale classifica.

Le città italiane più fortunate al SuperEnalotto

Dalla Mappa della Fortuna del SuperEnalotto emerge un quadro eloquente: gran parte delle vincite si concentra nelle regioni meridionali. La Campania guida con 18 vittorie, seguita dal Lazio con 16. Se si traccia una linea immaginaria da Roma in giù, si arriva a un totale di 68 vincite, mentre il Centro-Nord si ferma a 53. Rilevante è anche il fenomeno del turismo legato ai casinò, compreso quello interregionale (fenomeno ampiamente descritto in uno studio di Tommaso Gangemi su www.miglioricasinoonlineadm.com, che vede numerosi italiani spostarsi a cavallo tra le varie regioni alla ricerca della fortuna; il fenomeno in questo caso si inverte, e sono le città del Nord, luoghi storici di accoglienza dei primi casinò italiani, a dare il benvenuto agli aspiranti scommettitori.

La rivoluzione delle schedine online

Se un tempo le schedine cartacee erano l'unico modo per tentare la sorte, oggi le piattaforme digitali hanno rivoluzionato il mondo del SuperEnalotto. Il 25 marzo 2023 è stata segnata una svolta epocale, quando una schedina online da 2 euro ha fruttato una vincita di 73,8 milioni di euro. Ma non è stata questa la cifra più alta nella storia del gioco.

La classifica dei montepremi più ricchi è infatti dominata dalla colossale vincita del 16 febbraio 2023, con oltre 371 milioni di euro ottenuti grazie alla "Bacheca dei Sistemi". Seguono altre vittorie iconiche, come quella di Lodi del 2019, con oltre 209 milioni di euro, e quella di Vibo Valentia nel 2016, con più di 163 milioni. Le cifre parlano da sole e dimostrano come il SuperEnalotto rimanga un’attrazione irresistibile per moltissimi italiani.

Jackpot progressivi: il futuro del gioco online

Non solo SuperEnalotto. Il mondo dei giochi online, con i suoi jackpot progressivi, offre possibilità di vincita altrettanto strabilianti. Basti pensare al jackpot da 17,2 milioni di dollari vinto dal britannico Jon Heywood giocando alla slot Mega Moolah. Il segreto sta proprio nel meccanismo del jackpot progressivo, che permette l'accumulo di montepremi in base alle giocate effettuate, seguendo una logica simile a quella del SuperEnalotto.

Le regioni dove si scommette di più

Dietro l'euforia delle vincite, c'è però un’altra faccia della medaglia. Secondo i dati del Ctstorino, nel 2022 sono stati giocati complessivamente 88 miliardi di euro, di cui 13 miliardi rappresentano le perdite. Lombardia, Campania, Lazio ed Emilia Romagna sono le regioni dove si scommette di più, con cifre che superano i miliardi di euro.

I giochi più amati dagli italiani

Dai giochi di carte alle slot machine, passando per le scommesse sportive, gli italiani continuano a investire somme ingenti nei giochi a premi. I numeri parlano chiaro: solo nel 2022 sono stati spesi 37,5 miliardi nei giochi di carte, seguiti da 18,97 miliardi nelle slot machine e videolotterie.

E il gioco online non è da meno: nel periodo post-pandemia, il settore ha registrato una forte crescita, con un volume stimato di quasi 4 miliardi di euro. Nonostante le cifre impressionanti e le allettanti vincite, è importante ricordare che giocare deve sempre essere un passatempo responsabile, nel rispetto delle normative vigenti e con un occhio alla guida normativa dei giochi.