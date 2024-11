Nord Engineering Spa, a Ecomondo il gruppo di Caraglio leader nello "smart waste management" [VIDEO]

Sul mercato da oltre vent’anni, tra le aziende leader del settore dello "smart waste management", Nord Engineering Spa non poteva certamente far mancare la sua presenza tra gli espositori di Ecomondo.

Alla rassegna di Rimini, la cui 27ª edizione è in corso di svolgimento sino all'8 novembre, l’azienda che in via Divisione Cuneese a Caraglio produce mezzi e contenitori per la raccolta differenza, realizzando soluzioni altamente tecnologiche, sostenibili ed efficienti realizzate attraverso tecnologie "green", ha presentato una nuova macchina per la raccolta dei rifiuti in contesti urbani dagli spazi ridotti.

A parlarne nel video che segue è Andrea Fissore, responsabile marketing di Nord Engineering.

GUARDA IL VIDEO

Per saperne di più: https://www.nordengineering.com/.