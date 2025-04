Anna Mantini si complimenta con Confapi Cuneo per la certificazione di parità di genere

“Desidero complimentarmi con il presidente Massimo Marengo, con la Giunta e con la sua direttrice Chiara Carlini per aver ottenuto la certificazione di genere come associazione di categoria. Un esempio positivo per le aziende anche l’aver aperto uno sportello dedicato al percorso di accompagnamento delle PMI verso questo importante certificato UNI PdR 125:2022”. Con queste parole l’avvocato Anna Mantini, presidente della CPO Fossanese, già Consigliera di Parità Regionale fino a pochi mesi fa, si complimenta con l’associazione di categoria delle PMI Confapi Cuneo per il: “Significativo traguardo che permette di accompagnare le aziende nella creazione di un ambiente di lavoro più equo e inclusivo. Obiettivi fondamentali, che troppo spesso sono stati dati per scontato, ma che in realtà richiedono impegno e attenzione”.

Mantini ha anche ricordato di essere stata tra le prime ad aver portato avanti questa battaglia di dignità, indipendenza e forza per le donne nel mondo del lavoro, sia come assessore provinciale che come Consigliera di Parità della Regione Piemonte, dal 2001 al 2005 e l’ultimo incarico ricoperto dal 2021 al 2024: “come figura istituzionale che opera per le pari opportunità tra uomo e donna, ho potuto promuovere molte iniziative per favorire l’acquisizione della certificazione di genere da parte di imprese e associazioni di categoria, con molti progetti e un tavolo regionale permanente sull’argomento”.