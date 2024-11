Wash4Green protagonista a Ecomondo col suo sistema di lavaggio per mezzi industriali "a zero spreco d’acqua" [VIDEO]

Numerose e tutte di interesse le soluzioni proposte dalle aziende della Granda che in questi giorni stanno prendendo parte all’edizione 2024 di "Ecomondo", l’evento di riferimento in Europa e nel bacino del Mediterraneo per le tecnologie, i servizi e le soluzioni industriali nei settori della "green and circular economy".

Tra le presenze cuneesi della rassegna in corso a Rimini dal 5 all’8 novembre un posto di riguardo merita Wash4Green, azienda di via Circonvallazione a Saluzzo che ha proposto il primo sistema brevettato di lavaggio per veicoli industriali "a zero spreco d’acqua".

A illustrarne funzionamento e potenzialità l’amministratore delegato Filippo Beltrani [GUARDA IL VIDEO].

"Si tratta di un lavaggio sostenibile per i mezzi industriali – spiega l’ad Beltrani –. E’ un sistema che abbiamo brevettato con l’aiuto del Politecnico di Milano. Si compone di una vasca di raccolta e di un depuratore, che permette ai mezzi di essere lavati recuperando il 100% dell’acqua utilizzata. E’ un sistema innovativo che permette oggi di arrivare sul mercato sfruttando quello che è il valore della sostenibilità e del risparmio idrico, e soprattutto andando a colmare un gap esistente in termini di prodotto, con una soluzione che finora sul mercato non c’era".

Per saperne di più: https://www.wash4green.it/