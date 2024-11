A Fossano torna la Mostra nazionale di bovini di Razza Piemontese

Manca sempre meno al taglio del nastro della 44° edizione della Mostra Nazionale di Bovini di Razza Piemontese organizzata da Comune di Fossano ed Anaborapi l’8-9-10 novembre in piazza Dompè a Fossano.

“La finalità di queste manifestazioni è di promuovere la diffusione della razza ed evidenziare in pubblico i progressi selettivi raggiunti. - spiegano da Anaborapi - Le mostre ed i concorsi e le altre eventuali manifestazioni ufficiali riguardanti i bovini iscritti al Libro Genealogico devono essere organizzati secondo le prescrizioni contenute nelle norme tecniche”.

“Siamo la città con il maggior numero di capi di allevamento di razza Piemontese e la conferma della Mostra Nazionale sul nostro territorio per il 2024 e per il 2025 è la conferma del profondo legame tra la nostra comunità ed il settore – Commenta l’Assessore ad Agricoltura, Commercio ed Attività Produttive Giacomo Pellegrino che è stato tra i principali artefici della prima storica edizione sul territorio fossanese nel 2023 e che sta lavorando da mesi alla realizzazione dell’edizione 2024 – organizzare una Mostra di Portata nazionale come questa non è facile ma la nostra squadra ha dimostrato più volte di essere all’altezza. Ringrazio in primis il Sindaco Dario Tallone e con lui tutta la struttura organizzativa che va dagli uffici manifestazioni e fiere, alla squadra operai ed al comando di Polizia Locale. Quest’anno ci troviamo di fronte ad una difficoltà ulteriore, il virus bluetongue che sta colpendo gli allevamenti piemontesi, malgrado questo abbiamo ottenuto le autorizzazioni sanitarie necessarie e siamo certi che, malgrado un possibile calo di capi presenti in mostra proprio a causa delle limitazioni sanitarie, riusciremo ad organizzare una grande festa per la valorizzazione del territorio. In ultimo un doveroso ringraziamento agli sponsor, su tutti la Cassa di Risparmio di Fossano spa sempre vicina alle manifestazioni fieristiche del territorio”.

Numerosi gli eventi collaterali, su tutti la proiezione del docufilm Rai “Transumanza. Il Ritorno a casa” in programma nel tardo pomeriggio di venerdì presso la sala Brut e Bon, che sarà preceduto dai saluti istituzionali da parte degli organizzatori e dagli interventi del direttore di Rai Documentari Fabrizio Zappi, del Sottosegretario all’Agricoltura Luigi d’Eramo, del Senatore Giorgio Bergesio e dell’assessore Regionale All’Agricoltura Paolo Bongioanni.

MENU’ DELLA CENA

Carpaccio di vitello al Barolo con Castelmagno, Insalatina dello Chef di vitellone e Melograno, Trippe in Umido

Ravioli della tradizione con sugo d’arrosto, Risotto ai Funghi

Arrosto di vitello in salsa norcese con patatine fritte

Dolce della Casa

EURO 30, PRENOTAZIONE OBBLIGATORI AL PICCHIO ROSSO 377 5978412



PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 8 novembre

In mattinata: arrivo allevatori e sistemazione animali

15.00 - 16.30: valutazione categoria torelli

17.00: merenda sinoira per allevatori e ospiti stranieri

17.00: proiezione documentario TRANSUMANZA, IL RITORNO A CASA - RAI Documentari. Regia di Fedora Sasso (Sala Brut e Bon, piazza Dompè)



Sabato 9 novembre

Esposizioni permanenti

Mostra fotografica del 23° Concorso "La Mia Piemontese"

Esposizione - concorso "Ascolta passa la mandria" Campanacci e Ganbise

Esposizione macchine agricole, prodotti zootecnici e mercato agro alimentare

Stand istituzionali e commerciali

10.30: inaugurazione ufficiale della mostra con autorità

9.30 - 13.00: valutazione categorie Manze

11.00: convegno BLUE TONGUE: QUALE IMPATTO SUGLI ALLEVAMENTI? A cura di Anaborapi, Coldiretti, Arap e ASL CN1 (Sala Brut e Bon, piazza Dompè)

14.30 - 17.30: valutazione categorie Vacche e Tori

9.00 - 13.00: concorso di cucina "A Scuola di Fassone Piemontese" per gli studenti degli Istituti Alberghieri

10.30 - 12.00: gare di valutazione morfologica e classificazione per gli studenti degli Istituti Agrari.

15.00 - 18.00: incontri tecnici Anaborapi, accoppiamenti programmati, nuovo web-gap (presso stand istituzionale)

21.00: "Cena dell'allevatore" con musica e balli



Domenica 10 novembre

Esposizioni permanenti

Mostra fotografica del 23° Concorso "La Mia Piemontese"

Esposizione - concorso "Ascolta passa la mandria" Campanacci e Ganbise

Esposizione macchine agricole, prodotti zootecnici e mercato agro alimentare

Stand istituzionali e commerciali

7.00 - 12.00 : mercatini dei piccoli animali

9.30 - 11.30: proclamazione Campioni Assoluti

12.00: premiazioni Ufficiali e consegna del Trofeo Amedeo Damiano

13.00: "Pranzo dell'allevatore"

15.30: concorso vacca nutrice

16.00: concorso paratori junior

17.00: chiusura della mostra



Serata e pranzo gastronomici a cura di Picchio Rosso Catering

Prenotazione obbligatoria tel. 0171 719800 - Whatsapp 377 5978412