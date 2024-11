All'Auditorium di Marene va in scena lo spettacolo "Bulli e Pupi"

Sarà una storia toccante e drammatica quella che verrà messa in scena dal Pandemonium Teatro all’Auditorium di Marene il prossimo venerdì 8 novembre: lo spettacolo “Bulli e Pupi” affronta il tema del bullismo da derisione. Un fenomeno molto diffuso, una piaga che miete vittime tra i più giovani specialmente quelli più timidi e più chiusi.

Durante lo spettacolo si dipaneranno le storie di due protagonisti: Filippo e Tiziano, toccati dalla crudeltà del bullismo, arriveranno a soluzioni diverse tra loro.

Ci sarà chi troverà la forza di affrontare a viso aperto la derisione del gruppo e chi, al contrario, rimarrà schiacciato da un gioco stupido e ormai fuori controllo.

La storia raccontata da Tiziano Manzini, con la collaborazione di Walter Maconi, Emanuela Palazzi, Carlo Villa e Max Giavazzi, prende spunto da esperienze vere rielaborate in chiave drammaturgica.

Produce un impatto emotivo coinvolgente, portando i giovani spesso refrattari, se non ostili, a parlare di questo argomento. La vicenda si sviluppa in luoghi molto vicini alla quotidianità dei ragazzi: la scuola, innanzitutto, e il campo di calcio. Parla di bulli prepotenti e meschini ma anche di pupi, che non fanno nulla per difendere le vittime, lasciando campo libero agli arroganti.

Un momento di riflessione forte a cui sono invitati a partecipare sia i ragazzi che i genitori affinché si possano comprendere anche quei piccoli segnali della vita dei ragazzi che ci dicono che qualcosa non sta andando nel verso giusto. Sarà utile comprendere cosa succede al di fuori delle mura domestiche, come si possono effettuare interventi mirati mettendo insieme anche le altre figure adulte che circondano i ragazzi: gli insegnanti, gli educatori e gli allenatori.

Gli appuntamenti sono realizzati grazie alla partnership con la Compagnia del Melarancio e con il sostegno ed il contributo della Fondazione CRS e della Cassa di Risparmio di Savigliano.

Per la prenotazione del posto è sufficiente accedere a https://www.eventbrite.com/e/biglietti-bulli-e-pupi-1044337109407 oppure rivolgendosi in Biblioteca durante gli orari di apertura della stessa.