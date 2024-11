A Busca si presenta il nuovo libro di Dante Bruno

Il volume, in collaborazione con l'Associazione Vivi Busca, sarà presentato domenica 17 novembre prossimo alle ore 16,30 presso il teatro civico di Busca, ed ancora in collaborazione con la biblioteca buschese il prossimo 18 dicembre al pomeriggio presso quei locali. Nel libro si scopriranno i versi del componimento “La Tregua” del trovatore occitano Guilhem de la Tor, nel quale si esaltano anche le doti della Donna Verde di Cossano. Spiega lo scrittore” Ho il piacere di far scoprire con questo mio nuovo libro le vicende della Donna Verde, un libro che narra la storia dei nostri Marchesi di Busca e, nell'occasione, analizza una figura femminile molto probabilmente discendente dal ramo principale dei nostri marchesi del Castellaccio, i quali presero stanza nel territorio langarolo, nelle terre bagnate dal fiume Belbo. Ma non solo, in questo libro si potrà scoprire il legame della Donna Verde con la nobile e conosciuta famiglia dei Malaspina e la poesia del trovatore Guilhem de la Tor, che per tale discendenza, cantò alle sue dame l'amor cortese. Per realizzare il libro ho voluto conoscere da vicino i luoghi della protagonista, ho percorso così le terre del Belbo da Cossano a Santo Stefano e anche l'Oltrepò Pavese, in particolare la Valle Staffora dove nei pressi di Varzi spunta sul colle il Castello di Oramala, un antico maniero dei Malaspina, dove probabilmente il trovatore cortese predetto ambiento' questa trama. Riassumendo le gesta antiche, fu una disputa tra le sorelle Beatrice e Selvaggia Malaspina che fece sì che molte nobil donne del medioevo dovettero accorrere alla loro corte per porre la “Tregua” ovvero la “pace”. Tra queste citate un ruolo importante lo svolse la Donna Verde di Cossano, poiché aveva come dote l'onore e la vera conoscenza.”.Alcune copie del libro saranno distribuite alla biblioteche locali, altre in occasione degli eventi legati alla presentazione del volume. Durante la presentazione del libro, ci sara' anche l'intervento del buschese Vincenzo Basso che in questi anni ha anche realizzato un plastico riproducendo in miniatura il Castellaccio di Busca.