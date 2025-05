A Torino l'assemblea regionale FIVA: Battista Marolo confermato presidente

Giovedì 29 maggio si è svolta a Torino l’Assemblea Regionale della FIVA, Federazione italiana venditori su area pubblica aderente a Confcommercio-Imprese per l'Italia, per il rinnovo delle cariche del Comitato regionale.

Alla guida dell'organismo regionale è stato confermato per il prossimo quinquennio l'albese Battista Marolo, che sarà coadiuvato nella sua attività dai Vice presidenti Gualtiero Chiaramello di Fiva Cuneo e Alessandro Loqui di Fiva Vercelli, e che avrà il compito di coordinare tutte le associazioni provinciali e territoriali del Piemonte in un momento non facile per i mercati che, tuttavia, continuano a rappresentare molto più di un semplice luogo di scambio commerciale. Gli ambulanti sono uno degli esempi più vividi di economia di prossimità, una rete capillare di attività che porta valore direttamente nei cuori delle città, dei paesi e dei quartieri.

Nel contesto della conferma al vertice Fiva di Marolo, apprezzamenti sono andati, oltre che alla sua persona, anche alla segreteria regionale attestata presso l'Associazione Commercianti Albesi, in collaborazione con Unione Regionale Confcommercio Piemonte.

«Sono riconoscente per la fiducia che mi è stata nuovamente accordata – ha dichiarato Marolo – e mi impegno a onorarla con un lavoro costante di coinvolgimento delle rappresentanze territoriali e di valorizzazione del comparto. Pur in un periodo complesso come l’attuale, cercheremo di cogliere tutte le opportunità per difendere e valorizzare i mercati, veri e propri presidi di comunità, non solo per tutelare posti di lavoro e tradizioni, ma anche preservare una parte fondamentale dell’identità collettiva locale, provinciale e regionale».