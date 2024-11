Alba: modifiche temporanee alla viabilità in piazza Vittorio Veneto e corso Nino Bixio

Per consentire lo svolgimento dell’evento “Un concerto per ricordare” con l'orchestra a fiati “Antica Musica del Corpo Pompieri di Torino 1882”, domenica 10 novembre 2024, dalle ore 13:00 alle 20.00, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in piazza Vittorio Veneto.

Il concerto rientra nelle iniziative “1994-2024 | 30 anni dopo l’alluvione”, in occasione del trentennale dell’alluvione che colpì Alba ed il Piemonte nel 1994.

L’11 novembre 2024, dalle ore 9:00 alle 12:30 è istituito il senso unico alternato, gestito da movieri, in corso Nino Bixio all’altezza del civico n. 5, per occupazione suolo pubblico.