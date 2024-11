Nasce il Sentiero del Dolcetto: natura, storia e viticoltura tra Diano d'Alba, Montelupo Albese e Rodello

Il Sentiero del Dolcetto è pronto a prendere vita e a guidare appassionati e curiosi attraverso una camminata che celebra la storia e la cultura di tre comunità legate dalla tradizione vitivinicola e dalla vicinanza geografica. Domenica 17 novembre, alle ore 10, l’appuntamento è in Piazza Trento e Trieste a Diano d'Alba per l'inaugurazione ufficiale del percorso escursionistico, un progetto ambizioso che unisce i comuni di Diano d'Alba, Montelupo Albese e Rodello. L'iniziativa, promossa in occasione della tradizionale Fera d'Dian, rappresenta un tassello importante per il territorio, dove la coltivazione del Dolcetto è radicata e sostenuta da un profondo rispetto per la tradizione.

Ezio Cardinale, sindaco di Diano d'Alba, ha dichiarato: "Questo sentiero non è solo un percorso da percorrere, ma un viaggio nelle nostre radici. Il Dolcetto non è solo un prodotto agricolo: è parte della nostra identità culturale e della nostra economia". Con lui saranno presenti anche Franco Aledda, sindaco di Rodello, e Mario Romanelli, sindaco di Montelupo Albese, uniti per celebrare un’opera che valorizza il paesaggio collinare e le tradizioni di una zona vocata alla viticoltura.

Il Sentiero del Dolcetto si sviluppa su 17 chilometri di camminata, attraversando vigneti, borghi, aree panoramiche, e offrendo scorci unici della Langa. Un progetto nato dalla collaborazione tra i tre comuni e realizzato grazie al contributo della Fondazione CRC e al cofinanziamento degli enti locali, vede anche la partecipazione di realtà del territorio, tra cui Alessandro Perrone e Alberto Ricca della Cooperativa sociale Il Pianeta di Alba e Elisa Pera dell'Associazione culturale Colline e Culture.

Alle ore 10.30, i partecipanti avranno la possibilità di esplorare una parte del sentiero accompagnati dalla guida naturalistica Alberto Ricca. Il percorso iniziale, di circa 5 chilometri, è un assaggio di quello che il Sentiero del Dolcetto ha da offrire, spaziando tra tratti sterrati e sezioni asfaltate. Per chi lo desidera, il cammino potrà proseguire in autonomia lungo l’intero tragitto, grazie alla segnaletica posizionata lungo il percorso.

"Questo progetto rafforza il legame tra le nostre comunità e ci permette di condividere con i visitatori la bellezza e la peculiarità del nostro territorio", ha aggiunto Ezio Cardinale, evidenziando come il Sentiero del Dolcetto possa contribuire a valorizzare e promuovere le specificità culturali e paesaggistiche della Langa.

La partecipazione alla passeggiata è gratuita, ma si consiglia di indossare abbigliamento e calzature adatte al trekking. Per chi desidera prendere parte all’escursione, è possibile prenotarsi chiamando il numero 349 157 3506 o scrivendo all’indirizzo email associazionecollineculture@gmail.com.