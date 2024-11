Per la Polizia Municipale di Alba più risorse e strumenti. “Intensificheremo i controlli per il corretto smaltimento dei rifiuti”

La Polizia Municipale di Alba è al centro di un programma di potenziamento dei servizi, con nuove risorse in bilancio e una riorganizzazione volta a garantire maggiore sicurezza e presenza sul territorio. L’assessore Davide Tibaldi spiega le novità in arrivo, dal rafforzamento dell’organico alle sanzioni per l’abbandono dei rifiuti, puntando anche a migliorare il controllo della velocità nelle aree cittadine.

Quali sono le novità significative per la Polizia Municipale di Alba?

“Stiamo allocando risorse nel bilancio di previsione per potenziare i servizi della Polizia Locale e la strumentazione a loro disposizione. C'è una crescente richiesta di presenza sul territorio e di supporto al cittadino, e intendiamo rispondere a questa esigenza con nuove risorse e un'organizzazione più efficace”.

In concreto cosa succederà?

“Stiamo destinando fondi per finanziare straordinari e prevediamo, nei periodi di maggiore afflusso, di estendere il servizio della Polizia Municipale fino alla mezzanotte per due sere a settimana. Inoltre, stiamo valutando come incrementare l'organico, pur consapevoli delle difficoltà legate al budget disponibile e ai vincoli per nuove assunzioni. L'obiettivo è aumentare progressivamente la forza di Polizia Locale in modo compatibile con le risorse finanziarie”.

Prevedete anche azioni contro l’abbandono dei rifiuti?

“L’abbandono dei rifiuti è uno dei temi più critici. Stiamo già applicando sanzioni per chi non rispetta le regole della raccolta differenziata. Abbiamo intensificato i controlli anche presso l’isola ecologica: laddove troviamo comportamenti non idonei, procediamo direttamente con le sanzioni. Abbiamo una macchina organizzativa che funziona e una cittadinanza in gran parte consapevole, ma ci sono ancora abitudini inaccettabili che intendiamo eliminare”.

Una particolare attenzione sarà rivolta anche all’area del Tanaro, giusto?

“Assolutamente sì. Vogliamo garantire un'attenzione, oserei dire, maniacale alla sicurezza in quest'area, oltre che alle altre iniziative di controllo e ordine pubblico. L’obiettivo è quello di lavorare per una città più sicura, con una Polizia Municipale vicina ai cittadini e pronta a rispondere alle loro esigenze”.

In merito agli strumenti della Polizia Municipale, ci sono novità specifiche?

“Abbiamo intenzione di intervenire anche sui limiti di velocità: ci doteremo di telelaser e stiamo lavorando con la Prefettura per autorizzare postazioni di rilevamento automatico della velocità in città. Questo è fondamentale per garantire sicurezza a chi si muove a piedi, in bici e con mezzi alternativi all'auto. Vogliamo fare in modo che i cittadini possano circolare con maggiore tranquillità”.