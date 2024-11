Mondovì, già esauriti i posti disponibili per la stagione teatrale 2024-2025

Una comunità attenta e sensibile al richiamo della cultura, ma anche una chiara testimonianza del valore attrattivo della Stagione Teatrale 2024-2025 della Città di Mondovì. Questo, in breve, quanto si desume dalle vendite degli abbonamenti per gli otto spettacoli calendarizzati al cinema-teatro “Baretti” tra il 24 novembre e il 17 aprile prossimi. Gran parte dei posti disponibili per ciascuno spettacolo, infatti, sono andati esauriti in pochi giorni di prevendita.

«Un risultato straordinario che ha superato le nostre stesse aspettative – il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessora alla Cultura Francesca Botto – che dimostra l’affezione della cittadinanza nei confronti dell’offerta teatrale e l’importanza di aver riqualificato una struttura come il “Baretti”. Grazie alla Fondazione Piemonte dal Vivo per il supporto e per il lavoro svolto, grazie alla Compagnia Teatro Marenco per l’attenta opera di coordinamento e grazie, infine, ai tanti monregalesi che hanno creduto nella proposta culturale».

Le eventuali disponibilità di biglietti residui saranno comunicate entro le ore 13 del giorno stesso dello spettacolo, con la possibilità di acquisto presso la biglietteria del teatro a partire dalle ore 19 (ovvero due ore prima dell’inizio).