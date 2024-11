Pallapugno: tutto pronto per gara 2 della finale scudetto tra Albese e Cortemilia

Giovedì ultimo giorno di rifinitura per Cantina Terre del Barolo Albese e Marchisio Nocciole Cortemilia in vista della gara di ritorno della finale scudetto di Serie A Banca d’Alba.

Gli albesi partono dal vantaggio del successo all’andata. «Abbiamo deciso di prepararci nello sferisterio di Canale – spiega il dt Domenico Raimondo – con grande attenzione: una volta solo i terzini, poi una sessione per il nostro capitano, infine la rifinitura con tutta la squadra. Abbiamo provato soluzioni di gioco adatte allo sferisterio di Cortemilia, non sarà facile ripetere la prestazione del Mermet, ma siamo pronti con entusiasmo a mille».

Non può permettersi passi falsi il Marchisio Nocciole Cortemilia. «C’è stato un momento di rabbia per come è andata – conferma il dt Gianni Rigo – ma com’è naturale l’abbiamo subito rimosso per concentrarci sulla prossima gara. Dovremo trovare le giuste contromisure, ma vogliamo riscattarci davanti al pubblico di casa».

Appuntamento, infatti, a Cortemilia sabato con fischio d’inizio alle ore 14; dirigono Daniele Santini e Stefano Castellotto con Gabriella Meistro terzo arbitro. Cancelli aperti già dalle 11.30, con la possibilità di pranzare nell’area a fianco dello sferisterio, grazie al lavoro delle associazioni del territorio, con l’AIB in prima fila.

Finale – Andata

Cantina Terre del Barolo Albese-Marchisio Nocciole Cortemilia 11-6 (ad Alba)

Finale – Ritorno

Marchisio Nocciole Cortemilia-Cantina Terre del Barolo Albese 9 novembre ore 14 a Cortemilia