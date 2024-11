Volley A2M. Cuneo-Aci Castello 3-2, la soddisfazione di Battocchio: "Questi ragazzi hanno tanto cuore" [VIDEO]

Visibilmente soddisfatto Matteo Battocchio al termine dell'ennesima battaglia conclusasi al quinto set della sua squadra: "L'attacco ha faticato davvero solo nel terzo set, quando ci siamo anche un po' innervositi: loro non hanno bisogno di regali. In generale siamo stati bravi a mascherare i nostri limiti, controllando la qualità del gioco".

Due grandi indicazioni per il coach in questa partita: le qualità morali e tecniche del libero Cavaccini ed il rientro in campo di Giulio Pinali. Il coach su Cavaccini: "Lo definisco il fratello maggiore di tutti noi, che sa dare i consigli giusti in ogni momento. Il nostro Bronzo di Riace". E su Pinali: "Sono contento che abbia assaporato il campo, ci vorrà ancora del tempo, ma va bene così"