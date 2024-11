Volley A2M. Il ritorno al palasport di Camillo Placì: "Cuneo è una città che non dimentica" [VIDEO]

Cuneo-Aci Castello per chi da tanto tempo segue le vicissitudini sportive della squadra piemontese non era una partita come tutte le altre. Rivedere quello che oggi è il tecnico della squadra siciliana sulla panchina del palasport di San Rocco Castgnaretta è stata una grande emozione.

Camillo, oltre che un tecnico di primissimo livello che dopo l'esperienza piemontese ha costruito quasi interamente la sua splendida carriera all'estero prima di accettare l'offerta di Catania per motivi personali, è innanzitutto un grandissimo uomo dal punto di vista umano.

A Cuneo ha lasciato un ricordo fantastico: tutti lo amavano e continuano a volergli bene. "Entrando qui ho avuto una grande emozione. Soprattutto guardando il poster della squadra di tanti anni fa. Ho vissuto qui otto anni importanti che hanno segnato in modo positivo la mia carriera. Cuneo mi ha accolto positivamente e non dimentica. Pazienza per il risultato, ma l'emozione è stata davvero tanta"