Volley maschile Serie C: VBC Mondovì atteso dallo scontro al vertice con l'ArtiVolley Collegno

Nella quinta giornata del campionato di Serie C impegno casalingo molto complesso per il VBC Mondovì allenato da Massimo Bovolo e dal suo aiuto Raffaella Riba, che sabato sera alle ore 20.30 affronterà al PalaItis il forte ArtiVolley Collegno allenato da Riccardo Appi.

In classifica generale, dopo i primi cinque turni, i monregalesi, che arrivano dal successo esterno per 3-0 ottenuto in casa del Parella Torino, sono primi con 12 punti, a +2 sulla coppia formata da ArtiVolley Collegno e Lasalliano Torino.

“Quella di sabato sera – afferma coach Massimo Bovolo – è una gara davvero molto difficile e ricca di insidie, contro un avversario di assoluto livello, che è in grado di giocare una bella pallavolo e che, come dimostra ampiamente la classifica, è sicuramente una delle formazioni migliori del Campionato. Contro l’ ArtiVolley dovremo riuscire a ripetere le prestazioni offerte contro il Verbania ed il S. Paolo, giocando con tanta attenzione e cercando di aggredire l’ avversario per imporre il nostro ritmo, provando a sfruttare al meglio il fattore campo. Sarà sicuramente una partita dura ed ostica, ma noi vogliamo continuare la nostra striscia positiva di risultati per restare in vetta alla graduatoria.”

Per i monregalesi, che ovviamente puntano a mantenere l’ imbattibilità, questo sarà un test molto probante per saggiare le potenzialità della formazione e verificare il livello di gioco raggiunto dalla squadra.