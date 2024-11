Cerchi una relazione duratura? Ecco gli annunci dedicati ai single

Chi è l’Agenzia Anna&Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 20 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Lui single, 35 anni

Luca, 35 anni, veterinario: “Sto cercando una donna con cui condividere una vita stabile, con l’obiettivo di formare una famiglia. Cerco una compagna che condivida valori come l’amore, il rispetto e il desiderio di crescere insieme. Offro sincerità, affetto e la serietà di chi è pronto a costruire qualcosa di duraturo. Sono pronto a impegnarmi per una relazione solida e piena di amore. Se anche tu sogni di formare una famiglia e vuoi una relazione stabile e affettuosa, chiamami. Insieme possiamo costruire un futuro ricco di complicità e amore. Non ti nascondo il mio amore per gli animali, lo sport, la natura, i viaggi, e le serate tranquille”... Chiama direttamente al 340 3848047

Lui single, 45anni

Nome: Eugenio, 45 anni, ingegnere “Cerco una compagna che condivida la voglia di crescere insieme, affrontare le sfide quotidiane e vivere con passione e tranquillità. Se sei una persona con obiettivi chiari per il futuro, potremmo essere un buon match. Offro serietà, stabilità e una vita tranquilla insieme. Sono pronto a mettere al primo posto una relazione. Se stai cercando una relazione duratura, basata sulla fiducia e la complicità, chiamami. Voglio costruire una vita insieme a una persona che sogni un futuro comune, fatto di affetto e condivisione. Adoro i viaggi e scoprire nuove culture, la tecnologia e l’innovazione, le attività all’aria aperta e lo sport, la lettura e i film. Sei la persona giusta per me se cerchi una relazione seria e stabile e se condividi l’idea di crescere insieme e costruire un futuro”... Chiama direttamente al 340 3848047

Lui single, 55 anni

Luca, 55 anni, manager: “Sono un manager con una carriera soddisfacente, ma ora desidero focalizzarmi sulla mia vita personale. Sono una persona dinamica, ambiziosa e, al contempo, molto attenta ai legami autentici. Sto cercando una donna con cui condividere la vita, basata su amore, rispetto e complicità. Cerco una compagna con cui costruire un legame solido e duraturo, condividendo progetti e passioni. Offro: stabilità, serietà e il desiderio di investire in una relazione profonda. Se cerchi una persona con cui crescere insieme e goderti le gioie della vita, scrivimi. Se cerchi una relazione autentica, con l’obiettivo di costruire una vita insieme, sono pronto a conoscerti e a mettere il cuore in ciò che può nascere tra noi. Adoro i viaggi, lo sport, la lettura, la cultura e la buona cucina” … Chiama direttamente al 340 3848047

Lui single, 65 anni

Alessandro, 65 anni, vedovo commerciante di legni pregiati: “Sono un uomo distinto, ho una personalità ironica, commercio legni pregiati in tutto il mondo. Non ho figli, ma sono alla ricerca della donna giusta a cui dedicare tutto il mio affetto, coccole e attenzioni. Credo che la bellezza della vita si nasconda nelle cose semplici, e sono pronto a condividere momenti speciali con una signora dai modi garbati, giovane nel cuore, indipendentemente dall'età. Cerco una compagna con cui vivere una bella storia d'amore, fatta di affetto e serenità. Una donna che apprezzi i piccoli piaceri della vita, elegante, ma soprattutto che abbia voglia di amare e di essere amata. Se anche tu desideri ancora vivere una storia d’amore appassionata, chiamami. Sono pronto a dedicarti il mio cuore e a costruire insieme una relazione sincera e duratura. Tra i miei interessi ci sono arte, cultura, viaggi, buona compagnia”.… Chiama direttamente al 340 3848047

Annunci per Lui

Lei single, 30 anni

Miriam,30 anni, nubile, commessa in un negozio per animali: ”Mi piacerebbe incontrare un uomo sincero, con valori simili ai miei, che sia pronto a vivere una relazione basata sulla fiducia, il rispetto e il sostegno reciproco. Se anche tu cerchi una persona che ama le cose semplici e sogna di costruire un futuro insieme, chiamami! Credo che la felicità si trovi nelle piccole cose e spero di condividerla con qualcuno speciale, incontrerebbe uomo, non importa se più grande, ma che, come lei, voglia un sentimento che duri nel tempo”...Chiama direttamente al 340 3848047

Lei single, 40 anni

Laura, 40 anni, mi occupo di allevamento di piccoli animali da cortile: “Amo stare all'aria aperta e lavorare nel mio orto, amo prendermi cura dei miei animali, che sono come parte della famiglia e i momenti di tranquillità, una passeggiata al tramonto o una buona chiacchierata davanti al camino. Se anche tu sogni una vita serena, in armonia con la natura e con una compagnia che ti accompagni in questo cammino, scrivimi! Sarebbe bello conoscerti e magari, chissà”… Chiama direttamente al 340 3848047

Lei single, 50 anni

Giulia, 50 anni, gestisco un agriturismo: “Cerco un rapporto duraturo, amo cucinare con ingredienti freschi e di stagione, amo trascorrere il tempo all'aria aperta, tra il verde dei campi e la natura, amo accogliere le persone nel mio agriturismo e farle sentire a casa e la compagnia di chi sa apprezzare i piccoli piaceri della vita. Sogno un compagno per il resto della vita”…Chiama direttamente al 340 3848047

Lei single, 60 anni

Maria, 60 anni, vedova con la passione per la cucina, la cura della casa, la compagnia sincera: “Sono una donna affettuosa e solare, appassionata di cucina e della cura della casa. Mi piace mantenere l’ambiente che mi circonda accogliente e in ordine, e credo che la vita sia fatta di piccole cose semplici ma significative. Cerco un uomo gentile e rispettoso con cui costruire una relazione seria e duratura, fatta di affetto, complicità e condivisione dei piccoli piaceri quotidiani. Offro affetto sincero, una casa accogliente, e la possibilità di vivere una vita serena insieme, fatta di momenti di tranquillità e conversazioni genuine”… Chiama direttamente al 340 3848047

