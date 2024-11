Volley A2/F: al PalaManera arriva un'altra corazzata! La Bam Mondovì domani (ore 16) sfida la vicecapolista Messina

Altro giro, altra big per la Bam Mondovì, che domenica alle ore 16 ospiterà la formazione dell'Akademia Sant'Anna Messina di coach Fabio Bonafede. La squadra siciliana viaggia con il vento in poppa, essendo reduce da cinque vittorie consecutive, conquistate in altrettanti incontri. Solo un punto è stato perso per strada da Olivotto e compagne, in occasione della trasferta di Costa Volpino (2-3) della seconda giornata. Per il resto solo vittorie da tre punti, l'ultima delle quali pesantissima, conquistata domenica scorsa ai danni del Macerata.

L'Akademia è una squadra costruita per vincere e di certo giungerà a Mondovì per conquistare l'intera posta in palio. Messina che vanta un roster di primordine in ogni reparto, a cominciare dal palleggio, che vede una giocatrice di grandissima esperienza come Giulia Carraro (ex Olimpiakos). Tra i tanti "diamanti" a disposizione di coach Bonafede c'è anche l'opposto Binto Biop, ex Scandicci e Cuneo.

L'opposta toscana, alta 194 cm., ha iniziato la stagione con le marce alte, tant'è che sta viaggiando a una media di quasi 23 punti a partita. Il Messina si troverà di fronte un Puma ferito dalle cinque sconfitte subite in campionato, ma non per questo remissivo. Le ragazze di coach Claudio Basso credono nell'impresa di ottenere un risultato positivo contro la corazzata siciliana, anche se c'è la consapevolezza che occorrerà disputare una partita pressoché perfetta.

Commettere meno errori, giocare con più grinta e saper approfittare degli eventuali cali delle avversarie. E' questa l'unica strada possibile per il Puma se veramente vuole dare una svolta alla propria stagione. Il match sarà arbitrato da Luca Cecconato (Treviso) e Antonio Giovanni Marigliano (Torino). Come di consueto sarà possibile seguire il match anche in diretta streaming sul sito VBTV. Al PalaManera il fischio d'inizio è fissato per domenica alle ore 16.