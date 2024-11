Azione Cattolica Saluzzo, partecipare per rilanciare la vita sociale e politica delle nostre comunità

Sabato 16 novembre, dalle 9.30 alle 12.30, presso il Quartiere di Saluzzo (ex caserma Musso), si terrà il primo degli incontri di formazione sociale dell’Azione Cattolica, dal titolo “Clima, ambiente, società: il futuro siamo noi! Cosa fare?”.

Interverrà la professoressa Elena Marta, Docente di Psicologia sociale e di comunità presso l’Università Cattolica di Milano.

Nel primo incontro, cercheremo di capire da dove nasce la partecipazione. La partecipazione ha origine dall’interesse verso certe tematiche, come il clima, l’ambiente, la società. Ci interessa ciò che avviene attorno a noi o siamo dei meri spettatori?

Gli ultimi due incontri si svolgeranno nel 2025:

sabato 8 febbraio 2025, l’intervento di Giovanni Mori, Ingegnere ambientale e divulgatore scientifico, fondatore del movimento Friday for Future Brescia ci aiuterà a comprendere come le forme della partecipazione sono cambiate nel tempo e, soprattutto, le nuove modalità della partecipazione digitale;

infine, l’ultimo incontro di sabato 22 marzo 2025, dal titolo “Siamo stanchi di subire: esserci per cambiare!” sarà un’occasione, con il professor Antonio Campati, Docente di Scienza Politica e di Sistemi Politici Comparati dell’Università Cattolica di Milano, per riflettere più da vicino sulla partecipazione politica e su cosa possiamo fare per rendere migliori e più vivibili le nostre comunità, anche grazie al nostro personale contributo.

Per combattere i mali della società contemporanea, e nello specifico quelli che affliggono la nostra democrazia, in particolare il fascino dell’illibertà, due sono le soluzioni: la formazione e la partecipazione di tutti alla costruzione del bene comune.

Come dice anche papa Francesco, oggi più che mai “c’è bisogno di una buona politica. Non più della politica che sta chiusa nei palazzi, ma della politica che ascolta la realtà, che ascolta i poveri”.