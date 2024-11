Tre comuni e 17 km tra vigne e centri abitati: domenica a Diano d'Alba si inaugura il "Sentiero del Dolcetto"

Domenica 17 novembre 2024 alle ore 10, in piazza Trento e Trieste a Diano d'Alba, in occasione della tradizionale Fera d’Dian, si terrà l'inaugurazione del nuovo Sentiero del Dolcetto alla presenza dei sindaci dei Comuni di Diano d'Alba, Montelupo albese e Rodello.

L’iniziativa “Il sentiero del dolcetto” è nata in virtù del legame duraturo che unisce i tre comuni coinvolti nel progetto che a livello geografico e culturale si prestano per collegamenti tematici e territoriali.

La vicinanza territoriale e la comune presenza di vitigni di Dolcetto sono state lo spunto per creare un percorso escursionistico, lungo complessivamente 17 Km, che collega i tre comuni, creando un sentiero che attraversi aree coltivate, centri abitati, punti panoramici e che permette di collegare queste aree fortemente vocate alla produzione vitivinicola.

Alle ore 10.30 sarà possibile aggregarsi alla guida naturalistica Alberto Ricca per sperimentare il percorso in parte sterrato e in parte su asfalto per circa 5 km. In base alle condizioni meteo saranno possibili modifiche al tragitto. Per chi avesse piacere di proseguire lungo tutto il sentiero, questo sarà possibile in autonomia seguendo le indicazioni inserite ad hoc lungo il percorso.

Hanno collaborato alla realizzazione Alessandro Perrone e Alberto Ricca della Cooperativa sociale Il Pianeta di Alba ed Elisa Pera dell'Associazione culturale Colline e Culture. Il sentiero è stato realizzato grazie al contributo della Fondazione CRC e al cofinanziamento dei tre comuni coinvolti nel progetto Diano d'Alba, Montelupo albese e Rodello sui cui territori si sviluppa il sentiero.

La partecipazione alla passeggiata del 17 novembre è gratuita e rivolta a tutti, si consigliano scarpe e abbigliamento idoneo. È consigliata la prenotazione al numero 3491573506 o all'indirizzo mail associazionecollineculture@gmail.com