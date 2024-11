A Cerreto Langhe la commemorazione dei Caduti

Sabato 10 novembre per Cerretto Langhe è stata la giornata di ricordo dei Caduti e della festa delle Forze Armate e dell’Unità d’Italia . Gli Alpini si sono ritrovati con i Consiglieri Comunali davanti al Comune , da dove è partito il corteo diretto prima alla chiesa per la messa e poi al Monumento ai caduti per la Commemorazione .

Dopo l’alzabandiera con il canto dell’inno nazionale, il saluto del Sindaco Flavio Borgna che ha ricordato non solo i caduti delle grandi guerre, ma anche quelli della liberazione e tutte le vittime civili. È poi seguita, da parte del gruppo Alpini, la nomina di Defabri Stefania quale “madrina” degli Alpini di Cerretto Langhe che subentrerà alla mamma Caterina Cavallotto , già orfana di guerra da poco scomparsa, che per tanti anni aveva occupato il ruolo.

Una cerimonia molto partecipata che ha coinvolto in modo particolare i bambini ed i ragazzi del paese.