Mondovì, su "Calici e Forchette" anche il centro-sinistra chiede lumi: "Si valutino future scelte di bilancio"

"Nei giorni dall'1 al 3 novembre si è svolta, a Breo e Piazza, la manifestazione 'Calici e forchette. XXVI fiera regionale del tartufo', sulla base dei contributi di Fondazione CRC e Regione Piemonte ammontanti a euro 73.000. Per la sua organizzazione il Comune si è affidato all’azienda torinese Eventum e, per ammissione della stessa amministrazione, 'Calici e Forchette' ha evidenziato delle criticità in quanto a collocazione, flussi e frequenza. Tali criticità verranno affrontate in apposito incontro aperto agli operatori".

Parlano così i consiglieri comunali monregalesi Laura Gasco, Cesare Morandini e Davide Oreglia. Che chiedono lumi all'amministrazione in merito all'evento così come i colleghi consiglieri del centro-destra.

"La minoranza di centro-sinistra chiede all’amministrazione, con un’interrogazione protocollata in data di oggi, alcuni dati riguardanti la gestione economica della manifestazione. Avere un quadro preciso degli impegni finanziari sostenuti è importante per valutare le scelte di bilancio per l’anno venturo, in vista di probabili riduzioni delle risorse destinate ai comuni da parte dell’ente centrale. Si chiede, in dettaglio, se per la manifestazione il Comune abbia sostenuto spese oltre all’erogazione all’azienda Eventum dei contributi ricevuti degli enti, e in che misura; con quale articolazione l’azienda Eventum abbia speso il contributo erogato dal Comune. Si chiede inoltre se il Comune abbia ricevuto contributi ulteriori per la manifestazione (ad esempio da sponsorizzazioni) ed in che modo tali fondi siano stati eventualmente spesi. In particolare, si chiede un quadro di confronto tra le spese sostenute per la manifestazione nell’anno scorso 2023 e quella appena terminata".