Tutti in campo a tifare il Volley Busca con la Falegnameria GMG [VIDEO]

Palazzetto gremito sabato 9 novembre a Busca per lo Sponsor Match Day. La quinta giornata di campionato di volley maschile, serie C, tra Volley Busca e Volley Parella Torino è stata dedicata alla storica Falegnameria GMG, sponsor del Volley.

Un evento nato per sensibilizzare i buschesi e i residenti dei comuni limitrofi a tornare al palazzetto dello sport di Busca a seguire la squadra, che in passato ha militato nella serie B maschile. La Falegnameria GMG ha offerto la pizza a tutti i numerosi presenti, che hanno riempito il palazzetto e molto apprezzato.

Guarda il video:



Diego Bressi, assessore allo Sport di Busca: “La città di Busca e lo sport hanno un legamo molto stretto, specialmente con la pallavolo. In passato il settore maschile era arrivato in serie B. Poi siamo stati rappresentati soltanto dal settore femminile. Da un po' di anni, grazie alla collaborazione tra Cuneo Volley e Volley Busca, si è creata questa bella sinergia. Da due anni a Busca è ben rappresentata nel panorama regionale partecipando a campionati maschili importanti, di serie C e D, e sta crescendo tantissimo anche il settore giovanile. Con l'arrivo di Cuneo, di una direzione tecnica qualificata, di allenatori di prestigio e di una organizzazione strutturata, stiamo portando qualità e tanti giovani al palazzetto”.

“Grazie alla pallavolo che coinvolge il settore giovanile, i nostri giovani riescono a esprimersi e a trovare uno spazio dove imparano il rispetto delle regole e dello stare insieme – fa eco la vicesindaca Beatrice Aimar, con delega proprio alle Politiche giovanili - Come amministrazione siamo contenti che sia una realtà in crescita ed è per noi un orgoglio vedere il palazzetto sempre pieno di giovani”.

Alessandro Marino, titolare Falegnameria GMG: “La passione del volley la coltivo fin da piccolo. Ora l'ho tramandata ai miei figli e dò supporto al settore giovanile e alla prima squadra. Abbiamo sempre creduto, come famiglia, che il settore giovanile debba essere nel cuore di ogni società e invito ogni azienda a investire nel settore giovanile per poi dare modo che i sogni di questi ragazzi possano avverarsi” .

La falegnameria GMG è sponsor del Volley Busca. “La nostra azienda è nata nel 1982 con zio Giancarlo e padre Giorgio – racconta ancora il titolare Alessandro Marino -. Una azienda in forte crescita. Siamo specializzati in produzione di serramenti in legno e legno/alluminio e porte interne. Il nostro principale mercato è quello italiano, ma abbiamo clienti anche in Costa Azzurra. Facciamo continui investimenti, e crediamo molto nel valore artigianale”.