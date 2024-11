Calcio Femminile: la Freedom FC Women incappa in una giornata storta e cade in casa contro il Pavia Academy

Una domenica no, ma che deve servire da lezione. La Freedom FC Women scivola in casa contro il Pavia Academy e perde il terzo posto in Serie B: 1-3 al “Paschiero” al termine di un match tutto in salita per le biancoblu contro una formazione, quella ospite, arrivata all'appuntamento da penultima in classifica ma in grado di dare tutto in campo e di portare a casa i tre punti.

Complici alcune pedine indisponibili e la terza gara in 7 giorni, mister Ardito si affida ad un parziale turnover: in porta Nucera, difesa con Cuciniello, Maffei, Marenco e Giuliano; a centrocampo Stankova play basso, Devoto ed Imprezzabile interni; davanti Tamborini a suggerire per Pasquali e capitan Martin, tornata nel suo ruolo originale di attaccante. Dall'altra parte l'Academy ci prova con Migliazza fra i pali, retroguardia con Aversa, Venturini, Semplici e Dugo; in mediana Modesti e Demaio; sulla trequarti Lazzari, Galdini e Casini alle spalle Alborghetti.

Due occasioni per le padrone di casa nei primi cinque minuti: al 3' botta di Martin, Migliazza reattiva nel coprire il palo e deviare in corner; al 5' cross di Imprezzabile, testa sul secondo palo di Pasquali che schiaccia: miracoloso salvataggio sulla linea. Nella dinamica, Migliazza subisce un brutto infortunio ed è costretta ad uscire in barella: in porta entra Deiana. Al 14', a sorpresa, vantaggio Pavia: Casini avvia il contropiede e, sugli sviluppi, trova la palla giusta in area per Lazzari che, accorrente sul secondo palo, batte Nucera. La Freedom prova subito a reagire, creando una serie di chance: al 18' traversone da sinistra, Deiana esce a vuoto ma Pasquali di testa non trova lo specchio della porta; 3' dopo spiovente di Devoto, testa di Cuciniello con sfera alta; al 23' Martin, servita in profondità, conclude ancora, Deiana di piede salva tutto. Alla mezz'ora altra svolta della partita: Marenco commette fallo, sulla trequarti, per fermare un contropiede ospite. Per l'arbitro l'intervento è da rosso diretto, fra le proteste locali. Freedom stordita e che subisce il raddoppio: Casini in mischia scodella, la palla rimpalla sul palo, la più lesta di tutti sotto porta è Lazzari, 0-2. La serie di episodi è solo iniziata: al 34' punizione di Martin, palo pieno. Al 37' Tamborini viene affossata in area da Semplici, rigore e rosso per la giocatrice pavese, con parità numerica ristabilita. Dal dischetto l'attaccante spagnola non sbaglia, riaprendo i conti. Negli 8 minuti di recupero, le cuneesi sfiorano per ben due volte il pari: al 51' Martin la mette sul sinistro e scarica dai venti metri, centrando in pieno la traversa; al 53' Pasquali da destra, Giuliano stoppa e tira in diagonale, palla out.

Nella ripresa ci si attende l'assalto biancoblu, ma è subito doccia gelata: al 47' la Freedom si perde Casini su angolo corto da destra, l’attaccante stoppa e tira, beffando Nucera. La compagine di mister Ardito, comunque, non è fortunata: al 54' Pasquali a giro, Deiana vola e devia sul palo, la sfera danza sulla linea e, forse, la supera prima dell'intervento del portiere. Gol o non gol? Per la terna no. Si susseguono altri cambi ma il muro dell'Academy tiene: si segnalano alcune opportunità per Dicataldo e Martin, mentre Cassaro viene allontanato dall'arbitro per proteste. In pieno recupero la Freedom resta in nove: Semanova commette fallo sanzionato con il giallo ed applaude il direttore di gara, il quale estrae ancora il cartellino. Finisce 1-3, la Freedom FC tornerà in campo domenica 17 novembre sul campo del Chievo.

FREEDOM FC WOMEN-PAVIA ACADEMY 1-3 Reti: 14' e 31' Lazzari (P), 38' rig. Martin (F), 47' Casini (P)

FREEDOM FC WOMEN (4-3-1-2): Nucera, Cuciniello, Maffei (66' Semanova), Marenco, Giuliano (45' Borello); Stankova, Devoto (57' Dicataldo), Imprezzabile (57' Diaz Ferrer); Tamborini (75' Tudisco), Martin, Pasquali. A disp. Korenciova, Battaglioli, Micheli, Aime. All. Ardito.

PAVIA ACADEMY (4-2-3-1): Migliazza (12' Deiana), Aversa, Venturini, Semplici, Dugo; Modesti (62' Peri), Demaio; Lazzari, Galdini, Casini (62' Uzqueda), Alborghetti (91' Lauzi). A disp. Gametcaia, Terni, Cigallino, Paglia, Ricchitelli. All. Cassaro

Arbitro: Matteo Laganaro di Genova (Antonini di Bassano del Grappa, Quaglia di Mestre)

Espulse: Marenco e Semanova (F), Semplici e mister Cassaro (P).

Ammonite: Diaz Ferrer (F), Deiana, Galdini (P)