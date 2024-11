Cuneo, grande successo per il Villaggio Salute 2024: un viaggio alla riscoperta dei nostri superpoteri!

Si è conclusa con grande entusiasmo l’edizione 2024 del Villaggio Salute, l’innovativo format di eventi, consulenze e laboratori ideato da Lilium Spazio Medico. Quest’anno la manifestazione ha visto una partecipazione straordinaria di visitatori e cittadini, consolidandosi come un appuntamento irrinunciabile per la comunità di Cuneo e dintorni. Talk, workshop e attività motorie focalizzate su prevenzione, salute fisica e mentale, con il coinvolgimento dei partecipanti in un dialogo attivo con i medici e professionisti di Lilium e di eccellenze sanitarie a livello nazionale.

Tre giornate, 34 eventi, oltre 40 professionisti coinvolti, 1500 partecipanti

Numeri da record per questa seconda edizione! Un sentito ringraziamento va a tutti i partner, le associazioni e i partecipanti che hanno reso indimenticabile l’edizione 2024. La sinergia con tanti professionisti della salute, le associazioni dedicate ai bisogni dei bambini e genitori e le associazioni sportive ha permesso di realizzare un evento inclusivo e di grande valore sociale. Un ringraziamento particolare a: Associazione Italiana Dislessia, Associazione Noi4You, Famiglie ADHD Cuneo, Rete Genitori DSA, ACHC, Palco5, Vi.Re.Dis Lab, Asd Aster Cheer, Asd Atletica Cuneo, Cuneo Calcio, Cuneo Volley, Honda Olivero Cuneo, Lab Travel Cuneo, La Maison de la Danse, Michelin Sport Club, Padel Cnnect, Palestre O2.

Villaggio Salute 2024: un’oasi di prevenzione e consapevolezza

Il Villaggio Salute ha affiancato in piazza Galimberti il tradizionale Villaggio Proposte Stracôni e la storica camminata solidale con una serie di attività di sensibilizzazione e cultura sanitaria.

In questi giorni abbiamo riscoperto che ognuno di noi può essere un vero supereroe, a qualsiasi età e in ogni situazione – che si tratti di salute o di convivenza con una patologia cronica.

I temi trattati hanno spaziato dalla gestione dello stress, all’importanza dell’esercizio fisico nella prevenzione delle malattie croniche, fino all’impatto di una dieta bilanciata sulla salute generale. Con l’obiettivo di facilitare l’adozione di buone pratiche, sono stati proposti laboratori interattivi che hanno permesso ai partecipanti di apprendere tecniche di rilassamento, esercizi di fitness a basso impatto e nozioni di base sulla nutrizione. Prevenzione e diagnosi precoce in ogni fase della vita, per scongiurare il rischio di patologie cardiache, infiammatorie e tumori, ma anche indicazioni chirurgiche nei casi in cui si renda necessario intervenire, come nel caso di diastasi addominale, neoplasie tiroidee o al seno. Il tutto affrontato con un linguaggio semplice ed empatico, dai medici e professionisti di Lilium Spazio Medico e tanti ospiti da tutta Italia.

Cinque aree tematiche: mente, corpo, famiglia, spazio donna, prevenzione attiva per un approccio olistico alla salute

Il Villaggio Salute ha inaugurato le tre giornate con una lezione di Yoga, proseguendo poi con un’emozionante e innovativo connubio tra il suono dell’arpa e la fisioterapia, talk dedicati alla terza età per un invecchiamento sereno e dignitoso che preservi l’autonomia dell’individuo e uno speciale convegno dedicato alla fibromialgia. Non sono mancati momenti di gioco e tante risate grazie alle sfide interattive tramite l’utilizzo dei videogiochi, per divertirsi, muoversi e socializzare ad ogni età anche in presenza di deficit e patologie.

Un’attenzione speciale è stata dedicata ai più giovani, con attività educative organizzate dalle professioniste del Team Età Evolutiva Lilium, pensate per orientare bambini e ragazzi nel mondo della scuola e del lavoro, aiutarli durante il percorso scolastico e sostenere i genitori nel difficile compito dell’educazione. Laboratori creativi, attività sportive e momenti di gioco hanno reso il Villaggio Salute un luogo accogliente per le famiglie, trasformandolo in un’occasione unica di apprendimento e svago, anche grazie alla partecipazione di Andrea Paris, mago comico e mentalista, e lo spettacolo musical di Palco5 con le ballerine di Maison de la Danse.

La giornata di sabato è stata dedicata al mondo donna, in particolare al tema della menopausa con la nascita del nuovo Progetto Freccia per comprendere, accogliere e, perché no, apprezzare questo momento speciale di cambiamento e rinascita. Ampio spazio a nutrizione e movimento consapevole, all’attività fisica per mantenersi in salute e prevenire ogni tipo di patologia.

Focus su consapevolezza e prevenzione nella giornata di domenica, con tematiche introdotte dalla Dott.ssa Alessia Testa, Clinical Manager di Lilium: cuore con l’intervento del Heart Team, sonno con le specialiste del Centro del Sonno “Spazio Morfeo” e alimentazione. Come riconoscere i segnali di un attacco cardiaco e cosa fare; falsi miti sull’insonnia e le apnee notturne, con un approfondimento dedicato agli adolescenti grazie alle domande raccolte dalla classe 4G indirizzo sociosanitario dell’Istituto Grandis Cuneo. In chiusura un confronto tra diverse realtà del territorio: Farmacia Bottasso, Farina di Cuneo e le psicologhe, nutrizioniste e dietiste di Lilium Spazio Medico, per parlare di alimentazione consapevole, di lettura delle etichette e scelta degli ingredienti migliori, nel rispetto di un processo produttivo sostenibile che preservi le qualità nutritive degli alimenti. Degustazione e brindisi finale con tutti i presenti per celebrare il successo di un fantastico weekend!

Un bilancio positivo e prospettive future

La partecipazione record e il feedback positivo ricevuto dai partecipanti testimoniano il crescente interesse della comunità per temi legati alla salute e alla prevenzione. Il successo del Villaggio Salute rappresenta un forte segnale della necessità di promuovere eventi di questo tipo per informare e coinvolgere attivamente i cittadini. Lilium Spazio Medico rinnova l’impegno a riproporre e ampliare ulteriormente l’evento nei prossimi anni, lavorando per aggiungere nuove aree tematiche e potenziare le collaborazioni con enti e associazioni locali.

Villaggio Salute è tutto l’anno!

Rientrano nel format Villaggio Salute tutte le iniziative gratuite di sensibilizzazione e prevenzione salute organizzate da Lilium Spazio Medico nel corso dell’anno. Prossimo appuntamento lunedì 25 novembre ore 18.30 al Michelin Sport Club, per una serata dedicata alla prevenzione della violenza e l’educazione alla parità di genere.

Per ulteriori informazioni sull’edizione appena conclusa e per aggiornamenti sui prossimi eventi, è possibile visitare il sito web ufficiale www.spaziomedico-lilium.it e seguire la pagina Instagram @lilium_spaziomedico. Contatti: eventi@spaziomedico-lilium.it.

Per informazioni sulle prestazioni e sui percorsi multidisciplinari presentati, e per appuntamenti con lo staff medico Lilium:

segreteria@spaziomedico-lilium.it, whatsapp 380 761 3891