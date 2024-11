Cuneo, in frazione Roata Rossi si ridisegna il centro a beneficio di pedoni e sicurezza

Si apre oggi un nuovo cantiere cittadino, questa volta in frazione Roata Rossi, per ridisegnare completamente la piazzetta centrale, all’intersezione tra via Don Giuseppe Basso e Via Antica di Busca. Si tratta di uno spazio che ora è sostanzialmente di transito e non di aggregazione. Il progetto predisposto vuole invece ridare centralità alla socialità, rendendo quell’area più accessibile e sicura.

Sarà infatti ridisegnata l’area di circolazione veicolare a favore degli spazi dedicati ai pedoni e agli utenti più deboli, che avranno a disposizione un marciapiede a valle della chiesa. La parrocchia, infatti, ha ceduto circa 21 mt in lunghezza su via Antica di Busca, che consentiranno di ridisegnare il selciato strutturando un passaggio protetto verso gli edifici, una sede viaria di larghezza adeguata per un centro paese ed un marciapiede verso il cortile della chiesa. Sarà ampliato anche lo spazio su cui affacciano i locali commerciali, così come il sagrato della chiesa, che verrà anche protetto con una fioriera per garantire la sicurezza dei pedoni che transitano frontalmente all’accesso della parrocchia. Si interverrà inoltre per ridurre la velocità dei veicoli grazie all’innalzamento della sede viaria nell’area di intervento.

Nel nuovo assetto del centro frazionale non ci saranno più barriere architettoniche. Una nuova pavimentazione servirà per delineare i diversi percorsi pedonali e veicolari. Oltre a interrare sottoservizi, i lavori saranno completati con la sistemazione di arredo urbano e nuovo verde pubblico con aiuole ed eventuali specie vegetali a medio fusto che permetteranno l’ombreggiatura delle panchine.

I lavori ammontano a 245.000 euro (iva o oneri esclusi) e sono stati finanziati con fondi comunali. Il progettista e direttore lavori è l’architetto Alberto Parola di Cuneo. La ditta che si è aggiudicata l’intervento è la “Mondino Costruzioni s.r.l.”. Si prevede che, salvo avverse condizioni meteo, i lavori siano ultimati entro la primavera prossima. Occorrerà chiudere al traffico per alcuni periodi le strade interessate dai lavori; sarà comunque garantito il passaggio pedonale per l’accesso alle abitazioni private, alle attività commerciali affaccianti sulle aree interessate dai lavori e alla chiesa.

Così l’Assessore ai quartieri e alle frazioni Luca Pellegrino: “Siamo contenti di dare avvio a un intervento che si è reso indispensabile per consentire agli abitanti della frazione di Roata Rossi di potersi riappropriare di alcuni spazi. Ridisegnerà e abbellirà radicalmente il centro frazionale, ma soprattutto imporrà alle auto di rallentare, permetterà più sicurezza ai pedoni e favorirà la frequentazione e la socialità nell’area. Vede finalmente la luce un progetto partito diversi anni fa, e su cui abbiamo lavorato insieme al comitato di Frazione per arrivare a un disegno che rispondesse alle diverse richieste ed esigenze. Questo intervento mostra che siamo convinti del fatto che le frazioni abbiano bisogno di essere valorizzate perché nel nostro territorio comunale sono un prezioso completamento alla dimensione della vita cittadina”.