Villanova Mondovì: domani il convegno sul declassamento del lupo e le prospettive di gestione

Domani 11 aprile 2025, Presso la Sala SOMS, a Villanova Mondovì, Via Orsi 15, si terrà un convegno sul tema: Declassamento del lupo e prospettive di gestione con la partecipazioni di esponenti del mondo rurale e della politica.

La procedura per il declassamento del lupo da specie "particolarmente protetta" a "protetta" è quasi arrivata alla conclusione in sede europea (forse prima dell'estate). Con l'emendamento ad ddl Montagna fatto approvare dall' on Bruzzone, il recepimento sarà automatico. Quindi entro l'anno lo status del lupo non sarà più quello di quasi intoccabilità e si potrà impostare, da parte della Regione Piemonte, la gestione della specie.

Va aggiunto che, a febbraio, l'ISPRA ha reso noto che il numero massimo di lupi abbattibili in Piemonte con il vecchio regime delle "deroghe", è comunque pari a 10-17. Ciò vale per il 2025. Da subito. A fronte degli ingenti danni provocati dal predatore e dall'aumento della presenza dello stesso presso centri abitati (con predazione anche di animali d'affezione) ci si aspetta che la Regione Piemonte avvii quanto prima la richiesta di autorizzazione di abbattimenti selettivi.

Questi temi saranno discussi con rappresentati del mondo rurale della provincia di Cuneo, con l'on. Bruzzone e con il sen. Bergesio.