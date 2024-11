Entusiasmo a Monserrato per il laboratorio creativo di sabato 9 novembre

Sabato 9 novembre, a Monserrato, si è svolto un pomeriggio dedicato ai bambini dai sei anni in su, i quali hanno risposto con entusiasmo all'invito a partecipare al laboratorio per la creazione della lanterna di San Martino. L'iniziativa è stata organizzata dall'Associazione Santuario di Monserrato odv, in collaborazione con l'Associazione Espaci Occitana di Dronero.

Prima di iniziare a realizzare le lanterne, Rosella Pellerino ha raccontato ai bambini la storia di San Martino e il significato della tradizione legata alla lanterna. Successivamente, ogni bambino ha avuto l'opportunità di esprimere la propria creatività, decorando dei barattoli di vetro – originariamente contenitori di marmellata, miele o nutella – trasformandoli in bellissime lanterne personalizzate.

Al termine del laboratorio, i bambini hanno partecipato ad un momento di merenda, che ha incluso cioccolata calda, prima della passeggiata che ha visto tutti percorrere insieme un itinerario attorno al Santuario, con le lanterne accese. La giornata si è conclusa con la presenza dei genitori, mentre le luci delle lanterne illuminavano il sagrato del Santuario. L’iniziativa rientra nel progetto #MunseCreativeLAB sostenuto dalla CRC di Cuneo.

Gli organizzatori hanno dichiarato: “Abbiamo vissuto insieme la magia della Festa di San Martino. Il significato delle lanterne è stato raccontato in modo coinvolgente, dando ai più piccoli una nuova prospettiva su una tradizione che affonda le radici nella nostra cultura. È stato un pomeriggio bellissimo, durante il quale i bambini hanno potuto divertirsi con la loro creatività, per poi godere della suggestiva passeggiata attorno al Santuario. La bellezza di questa proposta è stata nel riuscire a combinare l’aspetto ludico con quello culturale. L'entusiasmo dei bambini, le loro risate, la fantasia che hanno messo nel decorare le lanterne, sono il cuore pulsante di questo evento. Diciamo grazie a tutti coloro che hanno partecipato e che hanno contribuito a rendere speciale il pomeriggio”.