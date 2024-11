Giornata contro la violenza sulle donne: una panchina rossa targata ACDA

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ACDA si fa parte attiva ed inaugura una “panchina rossa” per la cittadinanza di Cuneo con il coinvolgimento di tutte le persone dell’azienda.

Secondo ISTAT, un milione quattrocentomila donne nel corso della propria vita lavorativa hanno subito molestie fisiche o ricatti sessuali sul posto di lavoro. Sono 8,9% per cento delle lavoratrici.

Un milione centosettantatremila (7,5%) le donne che hanno subito ricatto sessuale per ottenere un lavoro, per mantenerlo o per ottenere avanzamenti di carriera.

La salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro devono andare di pari passo con la prevenzione ed il contrasto a molestie, ricatti e violenza.

ACDA ha firmato un accordo sindacale in tal senso, con l’avvio di un percorso di formazione per tutte le lavoratrici ed i lavoratori.

La Giornata internazionale contro la violenza sulle donne è stata istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999 come monito a contrasto della crescente brutalità nei confronti delle donne. Da qui il rosso, dal sangue delle vittime, ricordo forte dell’assenza delle donne uccise.

ACDA, come prima iniziativa del percorso di coinvolgimento sulla tematica, martedì 26 novembre alle ore 10 inaugurerà la panchina rossa nei pressi della propria sede, in corso Nizza 89, a Cuneo.