A Manta le storie di alpinismo narrate da Adriano Mattio

Si apre giovedì 14 novembre alle 21 il ciclo dei “Giovedì del Monastero,” una serie di incontri letterari organizzati dal Comune e dalla Biblioteca di Manta in collaborazione con Fusta Editore, in Santa Maria del Monastero.

L’evento d’esordio vedrà protagonista Adriano Mattio con il suo libro “I Cavalieri del Re di Pietra – Alpinisti saluzzesi tra le pareti del Monviso nel nuovo millennio”, che rende omaggio alle generazioni di alpinisti della zona che hanno affrontato le sfide del Monviso, simbolo dell’alpinismo saluzzese.

L’incontro si inserisce nel programma Montagne di Sera e celebra i 120 anni del Cai Monviso di Saluzzo, co-organizzatore dell’evento.

Moderato da Paolo Bertacco, l’appuntamento vedrà la partecipazione dell’alpinista Fulvio Scotto, che ha curato la presentazione del libro.

Mattio raccoglie le testimonianze e le storie degli alpinisti saluzzesi più recenti, continuando il lavoro di documentazione iniziato da Ezio Nicoli, autore del celebre “Monviso Re di Pietra”.

Il volume di Mattio non è solo un libro di storie di scalata, ma anche una guida per gli appassionati: include infatti un’ampia selezione di itinerari consigliati dagli stessi protagonisti, dalle linee tracciate sulle montagne tra le valli Po e Varaita fino a percorsi per tutti i livelli, dalle vie sportive a quelle prettamente alpinistiche.

L’opera offre un’istantanea unica della tradizione alpinistica locale, dando voce a figure storiche come Eugenio Testa, Gigi Bozzo, e Luigi Lorenzati, passando per nomi come Mario Idoro, Flavio Parussa e Sebastiano Faraudo, fino ai più giovani come Andrea Sorbino e Gianluca Bocca.

Tutti, accomunati da un legame indissolubile con il Monviso, hanno contribuito a definire e mantenere viva la tradizione alpinistica della “Sezione Monviso” del Cai e della sua scuola.

L’autore Adriano Mattio, nato nel 1960 a Piasco in Valle Varaita, è un alpinista esperto con oltre 45 anni di frequentazione delle montagne.

Istruttore nazionale di alpinismo e già parte della Scuola centrale del Cai, ha aperto oltre dieci vie sul Monviso e altrettante nelle Alpi Marittime, nel Delfinato e sul Monte Bianco.

Appassionato di trail e ultratrail, è stato due volte finisher al Tor des Geants.

Dopo una lunga esperienza come collaboratore di Ezio Nicoli, “I Cavalieri del Re di Pietra” rappresenta il suo esordio letterario, un omaggio a coloro che hanno lasciato un segno indelebile sulle vette alpine del territorio.

Questo primo appuntamento a Manta con la rassegna “I giovedì del Monastero” è una serata da non perdere per gli amanti della montagna e della letteratura, un’occasione per scoprire storie di coraggio e tradizione nelle parole di chi, con passione e impegno, continua a scrivere la storia dell’alpinismo saluzzese.