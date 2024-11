Le nuove frontiere dell’autismo in età evolutiva: convegno a Vicoforte

“Autismo in età evolutiva. Individuazione e trattamento precoce, educazione, nuove tecnologie” è il tema del corso di formazione promosso dall’Asl CN1, in programma il 25 e 26 novembre a Vicoforte presso la Casa Regina Montis Regalis (piazza Carlo Emanuele I, 4).

“Il corso – spiegano Giuseppe Maurizio Arduino responsabile del C.A.S.A. dell’Asl CN1 e il direttore della Neuropsichiatria Infantile Franco Fioretto – si propone di presentare i principali modelli di trattamento per la presa in carico di bambini con disturbi dello spettro dell’autismo, facendo riferimento sia alla letteratura internazionale, sia alle esperienze nazionali in campo clinico e di ricerca”. Saranno inoltre presentati le iniziative e i progetti nazionali relativi all’individuazione precoce di bambini a rischio, al trattamento precoce e al contributo delle tecnologie.

All’evento sono attesi relatori da tutta Italia. Sarò presente anche il prof. Giacomo Vivanti dall’Università di Filadelfia. Saranno illustrati progetti, discussi casi clinici, valutato il ruolo dei genitori nella presa in carico.