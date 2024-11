Karate Shotokan, incetta di medagli per gli atleti cervaschesi alla "Coppa Genova"

Domenica 10 novembre si è tenuta a Genova la competizione nazionale di karate della S.K.I. Italia “Coppa Genova”, tra le palestre di tutta Italia partecipanti, si è affermata la S.K.I.I. Shotokan Karate-Do Cervasca, con quattro podi: oro per il kumite individuale con la cintura marrone Francesco Brignone e argento per la cintura arancione Nicolò Allamando.

Oro anche per il kumite a squadre con il gruppo SA-CE-CU, che ha visto uniti gli atleti delle palestre di Savigliano e Cervasca con gli atleti Francesco Brignone per Skii Cervasca e gli atleti cinture verdi della palestra di Savigliano Gabriele Scicolone e Marco Santiago Tesio e bronzo sempre per la squadra SA-CE-CU con la cintura arancione Nicolò Allamando della palestra di Cervasca e gli atleti della palestra di Savigliano Diego Truscelli e Alessio Lorenzo.

Ottima esperienza per i giovanissimi Edoardo Pietra, cintura bianca e Susanna Rispoli cintura arancione.

Prossimo appuntamento per la gara provinciale di KATA individuale e a squadre sabato 16 novembre presso la palestra comunale di Cervasca.