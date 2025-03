Kodokan Cuneo al 12 posto alla Turin Cup

Un fine settimana di grandi emozioni per il Kodokan Cuneo alla Turin Cup, il prestigioso trofeo internazionale di judo che ha visto la partecipazione di quasi 1000 atleti provenienti da oltre 50 società, non solo dal Piemonte, ma anche da altre regioni italiane e dalla Russia.

La compagine cuneese, con 13 atleti in gara, ha conquistato ben 12 podi, dimostrando l'ottimo livello di preparazione e la grande determinazione dei suoi judoka.

Nella giornata di sabato, dedicata agli atleti più esperti, Marco Gamba ha rappresentato il Kodokan Cuneo nella categoria Juniores 60 kg. Dopo una brillante vittoria nel primo incontro, ha dovuto cedere il passo a due avversari di alto livello, ma senza sfigurare, combattendo con grinta e tenacia. La sua prestazione gli è valsa un ottimo settimo posto.

La domenica è stata la giornata dei giovani judoka del Kodokan, che hanno dato spettacolo nelle rispettive categorie. Tra gli Esordienti A, Dosso Awa ha dominato la sua categoria, vincendo entrambi i combattimenti e conquistando la medaglia d'oro. Dell'Aquila Aurora ha conquistato un'ottima medaglia d'argento, dopo aver dominato il primo incontro e perso la finale. Mandrile Matteo ha disputato ben 5 incontri, vincendone 4 e conquistando un meritatissimo terzo posto.

Nelle categorie pre-agonistiche, Battaglia Francesco e Travaglio Gioele hanno conquistato l'argento nella categoria Ragazzi, mentre Crucianu Filip ha portato a casa il bronzo. Nella categoria Fanciulli, Curetti Enrico ha conquistato l'argento, mentre Soncin Pietro e Insolia Nicolò hanno vinto il bronzo. Tra i più piccoli, nella categoria Bambini, Di Nicuolo Giacomo ha conquistato l'oro, Bernardi Sebastiano l'argento e Curetti Gabriele il bronzo.

Al di là dei risultati, la Turin Cup è stata un'esperienza preziosa per tutti gli atleti del Kodokan Cuneo, che hanno potuto confrontarsi con avversari di alto livello e mettere alla prova le proprie capacità. Come sottolineano gli allenatori, l'importante non è solo vincere o perdere, ma anche come si affrontano le sfide e come si impara dalle sconfitte, che spesso sono fondamentali per crescere e rafforzare il proprio carattere.