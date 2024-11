Savigliano, teatro per i più piccoli: prevendite aperte

Si è aperta lunedì mattina alle 9 la vendita dei biglietti per la stagione teatrale dei più piccoli, che anche quest'anno non vede mancare le “Domeniche a teatro”.

Nell'ambito della rassegna – organizzata da Piemonte dal Vivo insieme alla Fondazione TRG – il 2 febbraio andrà in scena “Il sogno di tartaruga”, il 16 marzo “L'usignolo e l'imperatore” e, il 13 aprile, “Il racconto dell'isola sconosciuta”. Due gli spettacoli per ciascuna data: alle 15.30 e alle 17.30. 6 euro il costo del biglietto.

Prevendite aperte anche per “Charlie and the chocolate factory”, spettacolo fuori cartellone basato sul celebre racconto di Roald Dahl, in programma per domenica 5 gennaio, alle 14.30 e alle 17.30.

Per tutti gli spettacoli, i biglietti sono in vendita presso l’Ufficio Cultura del Comune di Savigliano, a palazzo Taffini, oppure online su vivaticket.it. Per informazioni contattare lo 0172.710235/710222 o scrivere a cultura@comune.savigliano.cn.it .