Domenica 17 novembre si celebra la 2° Giornata di Mielerie Aperte: una dolce visita in sei aziende della Granda

Dopo il successo di maggio, si rinnova in tutta Italia l'iniziativa Mielerie Aperte: la 2^ giornata 2024 si terrà domenica 17 novembre.

Un progetto nato per volontà di UNAAPI - Unione Nazionale di Associazoni di Apicoltori Italiani - per far incontrare consumatori e prodotti dell’alveare, sia fisicamente sia attraverso iniziative di comuncazione e promozione. È sostenuto da Aspromiele, Associazione Produttori Miele Piemonte.

Sono sei le aziende che aderiscono al progetto in Granda e che apriranno le loro porte ai visitatori: Apicoltura Volavìa Bio a Paesana, Cascina Minot Apicoltura a Pocapaglia, Apicoltura Avìe a La Morra, Azienda Agricola Bogion Cit a San Benedetto Belbo, L'Ape D'Oc a Demonte, e Api E Vita Ssa – Eden a Montezemolo.

Visitatori e consumatori potranno accedere a queste aziende e conoscere i segreti dei processi produttivi del miele, polline, cera, pappa reale e propoli.

In base ai propri spazi e possibilità sarà possibile fare una serie di attività: visite guidate in apiario, degustazione di mieli, spiegazioni/dimostrazioni sulla lavorazione dei prodotti delle api.

Obiettivo comune e condiviso per tutte le Mielerie è la voglia di aprire le porte ai consumatori per raccontare da vicino le sfide quotidiane delle api e dei loro allevatori per preservare la qualità e la magia degli alveari e dei loro prodotti, amati dall’umanità di tutto il mondo fin dalle epoche più antiche.

La rete di Mielerie Aperte è online sul sito mielerieaperte.it , dove è possibile trovare la mappa e i riferimenti alle aziende aderenti.

Contatti: info@mieleriaperte.it