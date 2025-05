In valle Po nasce il campo di decollo “Bric Lombatera” in memoria di Angelo Crapanzano

Un parapendio decollato da Bric Lombatera in valle Po

Domenica 1° giugno, alle 11, si terrà la cerimonia ufficiale di inaugurazione del nuovo campo di decollo Bric Lombatera, intitolato alla memoria di Angelo Crapanzano, figura storica del volo libero in Italia.

Appassionato di deltaplano, Crapanzano è stato un vero pioniere di questo sport sul territorio: oltre 40 anni fa contribuì in modo determinante alla sua diffusione e fondò ‘Metamorfosi', una piccola azienda specializzata nella produzione di teli sportivi per deltaplani, paracaduti e altri usi affini.

Il progetto è frutto della collaborazione tra il Paradelta Club di Cuneo e il Comune di Paesana, e rappresenta un importante passo avanti per il territorio: grazie a questa iniziativa, Martiniana Po ospiterà la prima realtà italiana dedicata al parapendio per disabili, un’opportunità significativa di inclusione attraverso lo sport.

Le attività prenderanno il via già sabato 31 maggio, nella zona di atterraggio, dove le aziende Sport Professionale e Infinity Fly saranno presenti per far testare le attrezzature e le ultime novità tecniche ai partecipanti.

Il weekend sarà completamente dedicato al mondo del volo libero, con i primi voli liberi previsti per domenica, dopo l’inaugurazione ufficiale.

Per agevolare l’accesso al nuovo sito, nelle giornate di sabato 31 maggio e domenica 1° giugno sarà attivo un servizio navetta gratuito che collegherà il parcheggio di via Cimitero a Paesana con l’area di decollo.

Gli organizzatori sottolineano con emozione l’importanza dell’iniziativa: “Sarà un sito speciale, dedicato alla memoria del pioniere del volo libero nel nostro territorio”.

Per ulteriori informazioni: Paolo: 328-0091831 e Alberto: 331-2244010.