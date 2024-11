Nuoto: tutto pronto per gli Assoluti invernali in vasca corta

Dalla piscina comunale al sogno della Duna Arena. Il grande nuoto italiano sbarca a Riccione dal 14 al 16 novembre per gli Assoluti invernali in vasca corta che varranno come prova di qualificazione ai mondiali in vasca corta in programma a Budapest dal 10 al 15 dicembre.

Saranno 541 atleti (282 maschi e 259 femmine) in rappresentanza di 130 società per 1200 presenze gara. Non ci saranno staffette, mentre le finali saranno trasmesse in diretta su Rai Sport HD dalle 18.00 alle 20.30 con la telecronaca di Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi. Zona mista a cura di Marco Tripisciano.

Assente l'olimpionico Thomas Ceccon, ci sarà l'altro campione olimpico Nicolò Martinenghi iscritto nei 50, 100 e 200 rana.

La parte femminile sarà supportata dalle stelle di Simona Quadarella (iscritta nei 400 misti, 200, 400, 800 e 1500 stile libero) e Benedetta Pilato (50, 100, 200 rana).

"Siamo ormai entrati nel vivo di questa nuova stagione agonistica - sottolinea il direttore tecnico Cesare Butini - L’attività di inizio stagione è cadenzata da vari meeting in vasca corta che sono organizzati in tutta Italia. Questa prima parte della stagione è finalizzata, per quanto riguarda la squadra assoluta, al campionato mondiale di vasca corta. Dopo il Nico Sapio, che ci ha dato ottime indicazioni, ci apprestiamo a valutare lo stato della condizione generale in questo campionato invernale dopo un'estate da protagonisti alle Olimpiadi di Parigi. Finora abbiamo visto buone prove da Curtis, che è un'atleta giovanissima e fa parte della nostra futura nazionale."